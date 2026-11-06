Đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa quản trị giáo dục

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thời gian qua công tác CĐS của ngành được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn ngành đã đồng bộ 11,4 triệu học bạ số và hơn 900.000 văn bằng lên VNeID; triển khai các dịch vụ công trực tuyến, khai thác dữ liệu số trong công tác thi, tuyển sinh. Đồng thời, tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán, chuẩn bị các điều kiện đưa nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường phổ thông từ năm học 2026-2027.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, CĐS ngành giáo dục vẫn còn những điểm nghẽn, hạn chế. Hạ tầng số và nguồn lực đầu tư tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp chưa bảo đảm điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại nhiều cơ sở giáo dục, nhất là vùng sâu, vùng xa, điểm trường lẻ, việc số hóa, làm sạch dữ liệu còn thiếu nhân lực, kinh phí; trang thiết bị công nghệ thông tin và kết nối internet chưa đáp ứng yêu cầu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về CĐS; đồng thời thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm về chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng AI trong thời gian tới.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành GD&ĐT Thanh Hóa tập trung triển khai 2 nhiệm vụ trọng tâm là phát hành học bạ số và đưa Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia (SMIS) vào sử dụng. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán giữa các phần mềm quản lý nhà trường, từng bước hình thành hệ thống quản trị thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Tính đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh đã phát hành học bạ số năm học 2025-2026 cho 761.449/761.479 học sinh, đạt tỷ lệ 99,996%.

Đối với việc triển khai SMIS, Thanh Hóa là một trong 5 tỉnh đăng ký thực hiện, với phạm vi áp dụng tại toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Đến ngày 30/10/2026, 100% cơ sở giáo dục thuộc phạm vi triển khai đã đưa nền tảng vào sử dụng.

Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các đơn vị đã khai thác SMIS trong phân công giảng dạy, phân quyền sử dụng cho giáo viên và nhập điểm. Đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh có 858/858 cơ sở giáo dục từ mầm non trở lên hoàn thành cập nhật và ký số hồ sơ trường, đạt tỷ lệ 100%.

Từ thực tiễn triển khai, Sở GD&ĐT Thanh Hóa kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét mở rộng phạm vi sử dụng SMIS đến các cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời bổ sung chức năng phục vụ công tác quản lý của Sở GD&ĐT và UBND cấp xã, bảo đảm các cấp cùng khai thác dữ liệu trên một nền tảng thống nhất.

Tỉnh cũng đề xuất bổ sung các công cụ hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, soạn giáo án và giúp nhà trường tổ chức các kỳ thi nội bộ; ban hành hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa SMIS với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC Thanh Hóa), qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành tại địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những kết quả đạt được trong số hóa học bạ, văn bằng, triển khai nền tảng quản trị giáo dục dùng chung và ứng dụng AI trong trường học. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục tình trạng xác thực, kết nối, khai thác dữ liệu còn chậm; tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhân lực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; chấm dứt tình trạng yêu cầu người học nộp học bạ giấy khi đã có bản số.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 30/11/2026, ngành giáo dục phải hoàn thành đối soát, làm sạch hơn 44 triệu văn bằng chưa gắn số định danh cá nhân; đồng bộ dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và đại học lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hoàn thiện phương án sử dụng học bạ, văn bằng số thay thế bản giấy và Đề án CĐS, ứng dụng AI trong giáo dục.

Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật trước ngày 15/11/2026. Việc hoàn thiện học bạ số các năm học trước cần ưu tiên đối với học sinh cuối cấp, phục vụ tra cứu thông tin trên VNeID.

Đối với Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu chốt nhu cầu hạ tầng trước ngày 10/11, thống nhất lộ trình bố trí trước ngày 20/11 và ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật trước ngày 30/12/2026. Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế kết nối dữ liệu phục vụ theo dõi tình hình việc làm sau tốt nghiệp và quản lý hồ sơ sức khỏe người học, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Hội nghị kết nối trực tuyến đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo, điều phối chung; Bộ Công an đôn đốc tiến độ, hỗ trợ kỹ thuật; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả triển khai trên địa bàn. Văn phòng Chính phủ phối hợp hoàn thiện văn bản kết luận trong ngày và thực hiện chế độ báo cáo trước ngày 30 hằng tháng.

Việc đẩy nhanh CĐS, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu, đưa các nền tảng số vào quản lý, điều hành được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.