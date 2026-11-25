Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng tốc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Ảnh: N.LY

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ nền tảng

Sáng 25/11, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá nhận thức và phong trào phát triển khoa học, công nghệ trong toàn Ngành ngày càng được nâng cao.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Huy Thông cho biết, tính đến ngày 25/11/2026, KTNN đã hoàn thành 30/62 nhiệm vụ, trong đó có 8 nhiệm vụ hoàn thành sớm; 8 nhiệm vụ đang được triển khai, đôn đốc để bảo đảm hoàn thành trong tháng 11.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Chỉ đạo đã ban hành thông báo kết luận, phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng của từng đơn vị. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quán triệt chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và KTNN; cơ quan thường trực duy trì theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Nổi bật trong nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế là việc ban hành Khung kiến trúc số của KTNN, Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin và Bộ chỉ tiêu, phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số. Đây là những nền tảng quan trọng để chuẩn hóa hoạt động, thống nhất phương thức triển khai và đánh giá kết quả chuyển đổi số trong toàn Ngành.

Thời gian tới, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục rà soát, cập nhật kiến trúc dữ liệu theo Khung kiến trúc dữ liệu của Chính phủ; hoàn thiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm; xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý và giám sát công việc, đồng thời hướng dẫn áp dụng công nghệ kỹ thuật cao vào hoạt động kiểm toán.

Ở lĩnh vực hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu dùng chung, các nhiệm vụ đang được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, KTNN tập trung di chuyển hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu, số hóa toàn bộ hồ sơ kiểm toán trước ngày 31/12, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực số được chú trọng thông qua các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, thí điểm ứng dụng AI trong khai thác thông tin, tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học và các tọa đàm trao đổi kinh nghiệm ứng dụng AI trong kiểm toán.

Các KTNN chuyên ngành, khu vực cũng đã hoàn thành kiểm toán tại các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được giao quản lý, sử dụng kinh phí hoặc ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đang hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.LY

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì. Trong tháng 11, KTNN tổ chức thành công Hội thảo chung lần thứ 8 với KTNN Trung Quốc về kiểm toán số, ứng dụng AI trong chu trình kiểm toán và phân tích dữ liệu lớn phục vụ quản lý rủi ro; tham gia Hội nghị lần thứ 35 của Nhóm công tác INTOSAI về kiểm toán công nghệ thông tin, tập trung trao đổi kinh nghiệm mở rộng ứng dụng AI tại các cơ quan kiểm toán tối cao.

Đối với nhiệm vụ tại Kế hoạch 100 ngày của Ban Chỉ đạo Trung ương, KTNN đã hoàn thành 4/5 nhiệm vụ. Trong 8 nhiệm vụ Quốc hội giao, KTNN hoàn thành 5 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ đang triển khai, gồm: Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, sửa đổi Luật KTNN và cơ chế kết nối, thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia; vận hành chính thức AI giải quyết ít nhất hai hoạt động nghiệp vụ; kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng tốc triển khai, nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn khó khăn về nhân lực, thời gian để số hóa khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu. Việc cập nhật, xử lý công việc và trao đổi thông tin trên môi trường số tại một số đơn vị chưa đồng đều; kết quả chấm điểm, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin còn thấp.

Trong tháng 12/2026, toàn Ngành cần đẩy mạnh thực hiện 24 nhiệm vụ, trong đó có 9 nhiệm vụ thường xuyên. Các đơn vị chủ trì kiểm toán cần chủ động kết nối, trao đổi dữ liệu điện tử định kỳ, làm giàu kho dữ liệu số của KTNN; nghiên cứu cơ chế truy cập, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của các đơn vị được kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.

Cục Công nghệ thông tin cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội thảo và chuẩn bị phát động phong trào tuổi trẻ tiên phong ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả kiểm toán; đề xuất tôn vinh các sáng kiến công nghệ thông tin, ứng dụng AI có giá trị thực tiễn và khả năng nhân rộng trong toàn Ngành.

Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ nhiệm vụ, chú trọng tính tuân thủ, đạo đức khi ứng dụng AI, an toàn và bảo mật thông tin. Ảnh: N.LY

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ nhiệm vụ, phát hành báo cáo kiểm toán đúng thời hạn; chú trọng tính tuân thủ, đạo đức khi ứng dụng AI, an toàn và bảo mật thông tin; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ các đơn vị chuẩn hóa và khai thác hiệu quả kho dữ liệu dùng chung.

Đánh giá cao kết quả toàn Ngành đạt được, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, chỉ trong tháng 10 và 11, KTNN đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cốt lõi, từ ban hành Khung kiến trúc số, Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin đến Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá mức độ chuyển đổi số. Ngành cũng đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu với Trung tâm dữ liệu tập trung của Bộ Công an và Trung tâm dữ liệu quốc gia; công tác an toàn, bảo mật thông tin KTNN đạt mức độ 4.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, chuyển biến quan trọng là phong trào chuyển đổi số đã lan tỏa trong toàn Ngành; ứng dụng AI bước đầu mang lại hiệu quả và được các địa phương, đơn vị được kiểm toán đánh giá cao. Nhận thức của công chức, viên chức, kiểm toán viên có sự thay đổi rõ nét; nhiều người chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ vào lập kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán.

Để duy trì đà chuyển biến, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung triển khai Khung kiến trúc dữ liệu; tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số của các đơn vị làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm; khẩn trương xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý và giám sát công việc.

Cục Công nghệ thông tin chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 cho cả khối hành chính và khối Đảng; dự thảo kế hoạch năm 2027 và giai đoạn 2027-2030 theo hướng rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ, có cơ chế giám sát, đánh giá thường xuyên; triển khai phát động phong trào và tôn vinh các cái sáng kiến công nghệ thông tin tiêu biểu.

Về hoàn thiện cơ chế khai thác dữ liệu, Vụ Chính sách KTNN được giao khẩn trương hoàn thiện, trình lãnh đạo KTNN ban hành Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Quá trình xây dựng cần phối hợp với các đơn vị để xác định nhu cầu dữ liệu thiết thực, ưu tiên thông tin phục vụ phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro vi phạm pháp luật, làm căn cứ xây dựng kế hoạch và xác định trọng tâm, trọng điểm, trọng yếu kiểm toán.

Văn phòng KTNN có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị số hóa hồ sơ, tài liệu, xác định danh mục và thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực thực hiện. KTNN chuyên ngành V chủ trì tổng hợp kết quả kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết số 57, trình lãnh đạo KTNN báo cáo Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách và Ban Chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian còn lại của tháng 11 và tháng 12, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị rà soát, phối hợp chặt chẽ, tăng cường đôn đốc, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

Với KTNN, chuyển đổi số không chỉ là hiện đại hóa hạ tầng hay đưa công cụ mới vào quy trình làm việc. Mục tiêu quan trọng hơn là khai thác hiệu quả dữ liệu, nhận diện sớm rủi ro, nâng cao chất lượng bằng chứng và hỗ trợ kiểm toán viên đưa ra đánh giá chính xác, kịp thời. Đây cũng là nền tảng để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.