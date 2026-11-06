Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, toàn ngành đã tháo gỡ cơ bản những "điểm nghẽn" trọng yếu về hạ tầng, dữ liệu và an toàn thông tin. Đến nay, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đã số hóa quy trình 132 thủ tục cấp tỉnh, xã; cấp 120.000 tài khoản cho cán bộ; tiếp nhận hơn 102.000 hồ sơ với tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 97,9%.

Cơ sở dữ liệu dùng chung toàn quốc đã vận hành ổn định tại hơn 30.000 trường mầm non, phổ thông và 470 cơ sở giáo dục đại học; đồng thời thí điểm nền tảng "Gia sư AI" và đào tạo trực tuyến mở (MOOC). Đặc biệt, công tác số hóa dữ liệu ghi nhận bước đột phá lớn. Năm học 2025-2026 đã phát hành trên 19 triệu học bạ số phổ thông (đạt 97,92%), trong đó có 11,4 triệu học bạ đã đồng bộ lên ứng dụng VNeID. Toàn ngành đang tập trung số hóa cuốn chiếu học bạ các năm học trước, phấn đấu dứt điểm trước ngày 31/3/2027. Bên cạnh đó, hệ thống đã lưu trữ hơn 66,62 triệu hồ sơ (trong đó có 42,44 triệu văn bằng của người sinh từ năm 1970 trở lại đây); đồng bộ hơn 900.000 văn bằng lên VNeID và đối soát dữ liệu 1-1 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 23 triệu bản ghi.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.L

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai học bạ số, xây dựng mô hình trường học số và quản trị việc dạy học AI trong nhà trường; dữ liệu liên ngành, gắn dữ liệu đào tạo với thị trường lao động và an ninh thông tin mạng.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ của toàn ngành.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch hơn 44 triệu văn bằng, dứt điểm trước ngày 30/11/2026; tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm, chỉ tiêu cụ thể và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Giao Bộ Công an hỗ trợ nâng băng thông kết nối để bảo đảm đồng bộ cơ sở dữ liệu văn bằng số với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông suốt, chính xác.

Đối với việc liên thông dữ liệu liên ngành, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD-ĐT thống nhất mô hình, quy chế chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý hồ sơ sức khỏe và theo dõi việc làm sau tốt nghiệp, hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đồng thời, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các cấp, ngành bố trí đủ nhân lực, kinh phí để hoàn tất việc số hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu theo đúng kế hoạch.