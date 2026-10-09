Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng Cảnh sát biển

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội 23 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò và ý nghĩa của chuyển đổi số.

Sử dụng công nghệ AI để nâng cao chất lượng truyền thanh nội bộ ở Hải đội 23

Chỉ huy Hải đội 23 cho biết, nội dung tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức thông qua hệ thống bảng tin, truyền thanh nội bộ, các buổi sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động giáo dục tại đơn vị. Qua đó, giúp bộ đội hiểu rõ yêu cầu, lợi ích của việc ứng dụng công nghệ số, từ đó xây dựng ý thức tự giác trong học tập, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Một trong những nội dung được Hải đội 23 chú trọng là tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng số, học tập “Bình dân học vụ” trên nền tảng QiMe, khai thác tiện ích của trí tuệ nhân tạo AI; từng bước làm chủ các phần mềm và công cụ công nghệ phục vụ công tác chuyên môn.

Thông qua các buổi tập huấn, hướng dẫn thực hành, kiến thức của cán bộ, chiến sỹ được củng cố, nâng cao khả năng khai thác, sử dụng các ứng dụng số theo chức trách, nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự trong quá trình sử dụng các thiết bị và phần mềm công nghệ.

Chỉ huy Hải đội 23 hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ nâng cao kỹ năng số trong xử lý văn bản

Cùng với nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sỹ, Hải đội 23 cũng tích cực áp dụng, sử dụng các phần mềm quản lý và triển khai số hóa hồ sơ theo quy định.

Việc từng bước đưa công nghệ vào quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin đã mang đến nhiều thuận tiện trong tra cứu, sử dụng tài liệu; hỗ trợ cán bộ rút ngắn thời gian tổng hợp, xử lý thông tin chính xác, kịp thời; góp phần giải quyết công việc hiệu quả và hạn chế những thao tác thủ công không cần thiết.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, Hải đội 23 xác định kết hợp giữa công tác tuyên truyền thường xuyên với tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng sử dụng, khai thác các tiện ích công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ, chiến sỹ.

Thông qua những hoạt động nói trên, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện trao đổi, chia sẻ những cách làm hiệu quả, nhận định những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và khả năng thích ứng với môi trường làm việc số.

Diễn đàn thanh niên với chuyển đổi số tại Hải đội 23

Việc tuyên truyền trên bảng tin và lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào sinh hoạt đơn vị cũng góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 không chỉ giúp nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ số mà còn tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đội 23 tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, phát huy tinh thần chủ động học tập, sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ.

Với quyết tâm chính trị cao, cùng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hải đội 23 tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.