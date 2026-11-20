Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Đội ngũ cán bộ tham mưu công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống, phục vụ cung cấp, tiếp nhận và cập nhật kịp thời thông tin, tài liệu định hướng tuyên truyền từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số, nhất là rà soát, quản lý, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên ở cơ sở; theo dõi, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ. Đồng thời hỗ trợ tổng hợp và thực hiện chi trả chế độ, phụ cấp đối với báo cáo viên theo quy định.

Các đại biểu được giới thiệu chức năng, hướng dẫn quy trình thao tác và thực hành trực tiếp trên hệ thống, qua đó nắm vững cách thức khai thác, sử dụng để triển khai tại địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, hội thảo khoa học “Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ công tác thông tin đối ngoại của Đảng trong kỷ nguyên mới” được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong bối cảnh chuyển đổi số...