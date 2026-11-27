Đảng viên Chi bộ bản Cang Mường hướng dẫn đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Đảng bộ xã Mường Chanh hiện có 30 chi bộ trực thuộc, với 765 đảng viên. Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách, hướng dẫn các chi bộ triển khai chuyển đổi số; chú trọng tập huấn kỹ năng sử dụng các phần mềm, ứng dụng theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp cán bộ, đảng viên chủ động ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lừ Thị Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Chanh, cho biết: Đảng ủy xã xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng. Xã chú trọng hướng dẫn các chi bộ, đảng viên sử dụng nền tảng số, từng bước đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử.

Đảng ủy xã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, gắn với sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết và cập nhật thông tin đảng viên. Đến nay, có 743 đảng viên thường xuyên truy cập, sử dụng ứng dụng, đạt 100% số đảng viên thuộc diện triển khai.

Đồng chí Cầm Văn Trung, Bí thư Chi bộ bản Cang Mường, chia sẻ: Chi bộ có gần 100 đảng viên. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử giúp đảng viên chủ động nghiên cứu các văn bản, nghị quyết, nắm bắt nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt, chuẩn bị ý kiến tham gia, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ban Xây dựng Đảng xã Mường Chanh chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên.

Cùng với đổi mới sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã tập trung chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, phục vụ công tác quản lý, khai thác thông tin. Theo số liệu báo cáo, cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã cập nhật thông tin của 23/23 tổ chức đảng và 763/766 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát, đối soát, bổ sung, hoàn thiện thông tin. Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tổ chức đảng đạt 100%, hồ sơ đảng viên đạt 98,36%.

Đồng chí Sồng Thị Dạ, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, phụ trách quản lý hồ sơ đảng viên, cho biết: Ban đã tham mưu Đảng ủy xã thành lập tổ công tác rà soát thông tin, số hóa hồ sơ đảng viên. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu độ chính xác cao, các thành viên tổ công tác làm việc cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 765 hồ sơ đảng viên đã được quét, sắp xếp, đặt tên thư mục theo quy định; tiến độ cập nhật hồ sơ lên hệ thống đạt khoảng 50%.

Việc ứng dụng công nghệ số được triển khai đồng bộ tại các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội. 100% cơ quan duy trì sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp; thường xuyên khai thác hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và các phần mềm chuyên ngành. Xã duy trì hoạt động của 2 phòng họp trực tuyến, phục vụ công tác hội họp, chỉ đạo, điều hành.

Trong 4 thủ tục hành chính của Đảng triển khai trên môi trường điện tử, xã đã thực hiện 3 thủ tục, gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời và xác nhận sinh hoạt đảng hai chiều nơi cư trú. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về dữ liệu, tài khoản, chữ ký số và quy trình nghiệp vụ để triển khai nộp đảng phí trực tuyến.

Những kết quả bước đầu trong chuyển đổi số đã giúp Đảng bộ xã Mường Chanh giảm dần phương thức làm việc thủ công, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy xã tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.