Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Chiềng sinh cập nhật hồ sơ lên hệ thống điện tử.

Đảng bộ phường Chiềng Sinh hiện có 41 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với 1.987 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Bí thư Đảng ủy phường, thông tin: Xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng, Đảng ủy phường đã phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách, hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện trên môi trường số. Cùng với đó, chú trọng tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; vận động đảng viên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số.

Việc xử lý văn bản, hồ sơ và trao đổi công việc trên môi trường điện tử được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính và chứng thư số; toàn bộ văn bản đi, đến được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử và ký số. Cùng với đó, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, bảo đảm các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được đưa vào sử dụng, hỗ trợ cán bộ, đảng viên tiếp cận nghị quyết, chỉ thị và các tài liệu phục vụ sinh hoạt Đảng.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Chiềng Sinh chuẩn hóa dữ liệu đảng viên.

Quá trình triển khai các ứng dụng số trong công tác Đảng tại phường Chiềng Sinh còn gặp một số khó khăn. Một bộ phận đảng viên cao tuổi chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, VNeID và các ứng dụng. Ông Lê Mạnh Hiếu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng phường Chiềng Sinh, cho biết: Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”, Ban chú trọng tập huấn, hướng dẫn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; phân công các đảng viên trẻ hỗ trợ đảng viên cao tuổi, phát huy vai trò của bí thư chi bộ và tinh thần “đảng viên dìu dắt đảng viên”, giúp tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của tổ chức đảng.

Chi bộ Trường Mầm non Chiềng Sinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tổ chức sinh hoạt Đảng. Đồng chí Lê Ngọc Dung, Phó Bí thư Chi bộ nhà trường, cho biết: Chi bộ hiện có 29 đảng viên, 100% đã cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” để cập nhật thông tin, nghiên cứu tài liệu và phục vụ sinh hoạt chi bộ. Các thông báo, tài liệu, lịch sinh hoạt và kết luận được chuyển tải qua ứng dụng, giúp đảng viên kịp thời nắm bắt nội dung, chủ động tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và cập nhật các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Chiềng Sinh hướng dẫn cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên.

Việc triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng tại phường Chiềng Sinh đạt nhiều kết quả. Đến ngày 13/11/2026, có 1.923/1.987 đảng viên được làm sạch dữ liệu trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; dữ liệu của 41/41 tổ chức đảng đã được rà soát, chuẩn hóa. Phường đã chỉnh lý 1.063 hồ sơ đảng viên, số hóa 849 hồ sơ trên phần mềm thủ tục 4.0. Cùng với đó, 4 thủ tục hành chính của Đảng được triển khai trên môi trường điện tử; 100% đảng viên thực hiện đóng đảng phí qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ và giải quyết công việc liên quan đến đảng viên. Mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành làm sạch dữ liệu đảng viên và triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác Đảng tại phường Chiềng Sinh, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với quyết tâm của cấp ủy, sự chủ động của các tổ chức đảng và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, việc ứng dụng công nghệ số sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.