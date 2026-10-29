Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Dự họp có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Tổ chỉ đạo.

Họp Tổ chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Trong tháng 10, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên; đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Hạ tầng số, nền tảng số, ứng dụng số và dữ liệu số tiếp tục được quan tâm triển khai. Đến nay, 100% cán bộ trong các cơ quan Đảng có trách nhiệm xử lý văn bản trên môi trường mạng được trang bị chữ ký số theo quy định. Toàn tỉnh đã đăng ký cấp mới 3.926 chữ ký số chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gồm 2.877 chữ ký số thông thường và 1.049 chữ ký số mật ký/mã 2 trong 1. Có 100% đảng ủy, tổ chức đảng triển khai đồng bộ, thống nhất Hệ thống điều hành tác nghiệp của Đảng do Trung ương chuyển giao.

Đến ngày 28/10, có 67.134 hồ sơ thực hiện thu, nộp đảng phí trên hệ thống điện tử; tỷ lệ hoàn thành nộp đảng phí tháng 10 đạt 91,97%. Tính đến ngày 22/10, tỷ lệ chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng đạt 98,14%; chuẩn hóa hồ sơ đảng viên đạt 10,84%; số hóa hồ sơ đảng viên đạt 22,82%.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, việc triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số tại cấp xã, phường còn chậm, chưa đồng đều; tỷ lệ thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp, nhất là việc thu, nộp đảng phí trên hệ thống điện tử.

Lãnh đạo Báo và PTTH Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về phân bổ vốn, nhân lực công nghệ thông tin, trang thiết bị và hạ tầng số tại cơ sở. Đồng thời, kiến nghị tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy nhanh tiến độ thu, nộp đảng phí điện tử, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên và số hóa hồ sơ đảng viên.

Đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên Tổ Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về chuyển đổi số; đẩy mạnh chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và khả năng khai thác, sử dụng. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế số 03-QC/TW ngày 19/10/2026 của Ban Bí thư về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng; triển khai Quyết định số 495-QĐ/TW ngày 20/10/2026 của Ban Bí thư về ban hành Chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026-2030 phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục thực hiện thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử theo lộ trình; nâng cấp trang thông tin điện tử của tỉnh, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, tiến độ và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số, nhất là cập nhật, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu tổ chức đảng; tham mưu tổ chức các cuộc họp hằng tháng về chuyển đổi số với các đảng ủy trực thuộc; phấn đấu 100% tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy được kết nối hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong năm 2026. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.