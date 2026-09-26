Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh

Ngày 25/9, tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, triển khai các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển du lịch và nâng cao kiến thức chuyển đổi số trong hoạt động du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức, bà Vũ Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho rằng, trong không gian phát triển mới, Phú Thọ có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác các giá trị sẵn có mà quan trọng hơn là chuyển hóa tài nguyên thành những điểm đến, sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đặc trưng, khác biệt, có sức cạnh tranh và tạo trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Các đại biểu trải nghiệm không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo bà Vũ Thị Hoài Phương, để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá, ngành du lịch cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến, quảng bá và cung cấp dịch vụ. Chuyển đổi số cần trở thành động lực thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến, gia tăng trải nghiệm và hình thành các sản phẩm du lịch mới. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng trong hoạt động du lịch, việc nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực ứng dụng công nghệ cho các địa phương, khu, điểm du lịch và doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết. Qua đó, địa phương từng bước chuyển các định hướng về chuyển đổi số thành những dự án đầu tư, sản phẩm, dịch vụ và mô hình du lịch cụ thể, góp phần đưa du lịch Phú Thọ phát triển theo hướng thông minh, hiện đại, bền vững và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về thực tiễn triển khai chuyển đổi số, những khó khăn và nhu cầu ứng dụng công nghệ tại cơ sở. Đại diện các địa phương có khu, điểm du lịch trọng điểm, Hiệp hội Du lịch tỉnh và doanh nghiệp du lịch đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ, quá trình chuyển đổi số tại đơn vị còn gặp khó khăn, nhất là nguồn kinh phí đầu tư cho hạ tầng, thiết bị và các giải pháp công nghệ, trong khi nhân lực quản lý, vận hành hệ thống sau đầu tư còn hạn chế. Khu Di tích đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp ứng dụng công nghệ, đồng thời nghiên cứu xây dựng các sản phẩm mới nhằm tăng trải nghiệm cho du khách.

Đại diện Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đề nghị, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị công nghệ và các khu, điểm du lịch; nghiên cứu tích hợp dữ liệu về điểm đến, lưu trú, ăn uống, đi lại và dịch vụ du lịch trên nền tảng chung; qua đó, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận thông tin, tăng khả năng kết nối các tour, tuyến trên địa bàn.

Là địa phương có nhiều điểm du lịch cộng đồng, suối khoáng nóng, đại diện xã Kim Bôi cho biết, công tác chuyển đổi số và quảng bá du lịch tại cơ sở vẫn còn hạn chế. Hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất tại một số điểm chưa đáp ứng yêu cầu; nhân lực có kinh nghiệm về quảng bá trực tuyến, ứng dụng công nghệ số còn thiếu, trong khi việc cập nhật thông tin và kết nối giữa các điểm du lịch chưa thường xuyên. Đại diện xã Kim Bôi đề nghị, tỉnh tiếp tục tổ chức các chương trình hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với điều kiện cơ sở; tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối các điểm du lịch để hình thành chuỗi sản phẩm, tour, tuyến liên địa phương. Đây cũng là giải pháp giúp du khách có thêm lựa chọn tham quan, trải nghiệm, qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú tại Phú Thọ.