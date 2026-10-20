Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị trường học

Đồng bộ quản trị, giảm áp lực hành chính

Sau sắp xếp trường học, việc quản lý nhiều cơ sở đồng bộ, thông suốt và hiệu quả trở thành yêu cầu đặt ra đối với các nhà trường trên địa bàn phường Việt Hưng. Đây không chỉ là bài toán về công nghệ, mà còn đòi hỏi đổi mới tư duy, phương thức quản lý và cách thức tổ chức công việc.

Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng tham quan mô hình chuyển đổi số tại Trường THCS Đức Giang. Ảnh: PV

Trước yêu cầu đó, Trường THCS Đức Giang đã ra mắt mô hình chuyển đổi số trong công tác quản trị nhà trường, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và tăng cường kết nối giữa hai cơ sở.

Nhà giáo Nguyễn Mậu Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang cho biết, mô hình quản trị được thiết kế gồm 5 mô-đun dành cho 5 nhóm người dùng: Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, nhân viên và cha mẹ học sinh; cùng 7 chủ đề quản trị số, bao quát các hoạt động từ sinh hoạt chuyên môn, lịch công tác, học liệu số đến bảo mật dữ liệu, giám sát, báo cáo, đánh giá và kết nối nhà trường - gia đình - xã hội.

Một giờ học ứng dụng công nghệ của cô trò Trường THCS Đức Giang. Ảnh: PV

“Thông qua mô hình, nhà trường hướng tới số hóa hồ sơ, chuẩn hóa quy trình làm việc, giảm giấy tờ hành chính và khai thác dữ liệu theo phân quyền. Việc kết nối trên cùng một nền tảng góp phần giúp thông tin được cập nhật kịp thời, công tác chỉ đạo sát thực tế hơn, hoạt động chuyên môn giữa hai cơ sở được triển khai thống nhất”, Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang cho biết.

Tương tự, tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Ban Giám hiệu nhà trường xác định ứng dụng công nghệ là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý khi nhà trường hoạt động tại nhiều địa điểm.

Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự cho biết, năm học này, trường có 92 cán bộ, giáo viên quản lý, giảng dạy 1.570 học sinh tại 47 lớp học, trong đó, cơ sở chính có 20 lớp, phân hiệu có 27 lớp.

Để đảm bảo quản lý đồng bộ, hiệu quả, nhà trường đã triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý nhân sự, hồ sơ, sổ sách, tổ chức họp và trao đổi công việc qua các nhóm trực tuyến, nền tảng Zoom. Ban Giám hiệu phân công, theo dõi nhiệm vụ trực tuyến; báo cáo được thực hiện theo biểu mẫu điện tử, tạo thuận lợi cho việc cập nhật, tổng hợp thông tin. Các tổ chuyên môn chủ động trao đổi, thống nhất công việc giữa hai cơ sở.

“Dù hoạt động tại hai địa điểm nhưng nhà trường phải được điều hành như một thể thống nhất, không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác quản lý, dạy và học”, cô Nguyễn Thị Hải Yến nhấn mạnh.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Ngô Gia Tự luôn bảo đảm giáo viên, học sinh ở cả hai cơ sở được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động chung đồng bộ. Ảnh: PV

Thông qua việc ứng dụng công nghệ vào điều hành hằng ngày, các hoạt động quản lý, chuyên môn và giáo dục học sinh được kết nối chặt chẽ hơn.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Thời gian qua, UBND phường Việt Hưng xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn. Trong đó chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là đưa phần mềm vào sử dụng, mà phải tạo ra phương thức quản trị hiệu quả, minh bạch và có tính kết nối cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, phường yêu cầu các trường ứng dụng công nghệ phải góp phần giảm thời gian hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và học sinh.

Cùng với đó, các nhà trường cần chú trọng an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin và phân quyền sử dụng; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo đúng mục đích, có trách nhiệm. AI phải là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò và trách nhiệm chuyên môn của người thầy. Việc chuyển đổi số cũng cần hướng tới tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng công nghệ an toàn, chủ động, có trách nhiệm.

Lãnh đạo phường Việt Hưng cũng nhấn mạnh đến yêu cầu hiệu quả chuyển đổi số cần được đo bằng những thay đổi cụ thể: Quản lý thống nhất hơn, quy trình tinh gọn hơn, thông tin thông suốt hơn và giáo viên có thêm thời gian cho học sinh. Đó cũng là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời đại số.