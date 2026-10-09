Đẩy mạnh chuyển đổi số nâng cao hiệu quả giữ an toàn giao thông đường thuỷ

Quản lý an toàn giao thông đường thuỷ đã được số hoá. Ảnh: Bảo Hân

Số hóa công tác quản lý trên tuyến

Bám sát yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào các mặt công tác.

Người dân có thể đánh giá mức độ phục vụ tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1. Ảnh: Bảo Hân

Xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã từng bước ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn được phân công phụ trách. Một trong những giải pháp được đơn vị triển khai là lắp đặt camera giám sát tại các bến khách ngang sông.

Hệ thống camera hỗ trợ lực lượng Cảnh sát đường thủy theo dõi hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện và hành khách tại khu vực bến. Kịp thời nắm bắt những biểu hiện, nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông để chủ động phòng ngừa, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Toàn bộ thông tin sẽ được đưa lên hệ thống. Ảnh: Bảo Hân

Việc đưa camera vào công tác quản lý không chỉ hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ nâng cao hiệu quả nắm tình hình mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của chủ bến, người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy. Cùng với đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 duy trì hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản V3 trong công tác chỉ huy, điều hành.

Hình ảnh giúp dân ngoài đời thường của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường thuỷ. Ảnh: Bảo Hân

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đánh giá, các khâu tiếp nhận, chuyển giao, theo dõi, xử lý văn bản và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính kịp thời, chính xác và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của đơn vị. Qua đó, phương thức làm việc từng bước được đổi mới theo hướng khoa học, hiện đại, giảm bớt các khâu trung gian và tăng cường khả năng theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đưa công nghệ đến gần với người dân

Không chỉ phục vụ công tác nội bộ, chuyển đổi số còn được Đội Cảnh sát đường thủy số 1 hướng mạnh đến mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đơn vị từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua AI Chatbox để hỗ trợ giải đáp những câu hỏi, thắc mắc về pháp luật giao thông đường thủy.

Kiểm tra hệ thống camera trên chuyến phà nối đôi bờ sông Hồng. Ảnh: Bảo Hân

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ số 1 cho biết, thông qua công cụ này, người dân có thể thuận tiện tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động của phương tiện thủy, người điều khiển phương tiện, bến thủy, quy tắc giao thông, các điều kiện bảo đảm an toàn cũng như những hành vi vi phạm thường gặp trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

“Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã tạo thêm một kênh tuyên truyền, phổ biến pháp luật có tính tương tác cao, giúp người dân chủ động tra cứu thông tin, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. AI Chatbox được xác định là công cụ hỗ trợ công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật. Qua đó bổ sung cho các hình thức tuyên truyền trực tiếp truyền thống, từng bước đa dạng hóa phương thức tiếp cận người dân trong môi trường số”, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cùng với chuyển đổi số, Cảnh sát giao thông đường thuỷ tổ chức tuần tra, kiểm soát hàng ngày trên sông. Ảnh: Bảo Hân

Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai chuyển đổi số của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 là việc ứng dụng mã QR Code để khảo sát, lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

Từng đi lại nhiều trên chuyến phà nối xã đảo Minh Châu với đất liền, anh Dương Quốc Thuận (ở xã Ba Vì) đánh giá, Chỉ với thao tác quét mã QR Code bằng điện thoại thông minh, người dân có thể trực tiếp tham gia đánh giá, phản ánh, đóng góp ý kiến đối với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cũng như chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, chiến sĩ.

Mục tiêu vì những chuyến đi an toàn trên sông nước. Ảnh: Bảo Hân

Hình thức khảo sát điện tử vừa bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, vừa tạo thêm một kênh tương tác trực tiếp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với người dân. Những ý kiến phản hồi là nguồn thông tin quan trọng để đơn vị kịp thời rà soát, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, phát huy những cách làm hiệu quả và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.