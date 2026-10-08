Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2026 tình hình kinh tế - xã hội tại 5 xã: Thanh Thịnh, Thanh Mai, Yên Bình, Tân Kỳ, Chợ Mới cơ bản ổn định và có bước phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, có 3/5 xã vượt kế hoạch thu ngân sách, gồm: Thanh Mai đạt trên 123%, Yên Bình đạt 122,7% và Thanh Thịnh đạt trên 111%. Về giải ngân vốn đầu tư công, xã Yên Bình đạt trên 80%, xã Thanh Mai 65,5%, xã Tân Kỳ đạt 31%, xã Thanh Thịnh đạt trên 48% và xã Chợ Mới đạt 8,7%. Chi ngân sách của cả 5 xã đều chưa đạt mốc 75% kế hoạch sau 9 tháng.

Một số lĩnh vực an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tại xã Thanh Mai đạt 100%, Tân Kỳ đạt 99%, Chợ Mới đạt trên 99%, Yên Bình đạt 98%, Thanh Thịnh đạt trên 95%.

Công tác kết nạp đảng viên được các địa phương quan tâm. Trong đó, Thanh Mai hoàn thành 100% kế hoạch, Tân Kỳ đạt 95,6%, Thanh Thịnh 90%, Yên Bình 81,8% và Chợ Mới 75,8%. Cả 5 xã đã xử lý 100% hồ sơ công việc và thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Đại diện các địa phương phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới. Đáng chú ý là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương còn thấp; công tác giảm nghèo, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và khám sức khỏe toàn dân còn chậm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường tại một số địa bàn còn những vấn đề cần khắc phục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương một số kết quả nổi bật mà các địa phương đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận.

Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tái định cư; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, các địa phương tập trung công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.