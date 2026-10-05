Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Thủ đô năm 2026, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đang từng bước đổi mới toàn diện công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên sâu, lấy người bệnh làm trung tâm; trong đó, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng ngừa bệnh từ sớm.

Với vai trò là cơ sở y tế tuyến đầu của Công an Thủ đô, Bệnh viện Công an Thành phố chú trọng xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết nối giữa quản lý sức khỏe ban đầu, điều trị chuyên sâu, y dược cổ truyền và phục hồi chức năng. Bệnh viện đã triển khai khám sức khỏe định kỳ cho CBCS tại đơn vị và tại Bệnh viện, từng bước chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “dự phòng bệnh”, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe lâu dài.

Bệnh viện CATP trang thị các phương tiện lưu động phục vụ công tác thăm, khám sức khỏe

Sau khám, CBCS được tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, phòng bệnh; trường hợp cần đánh giá chuyên sâu được kết nối, chuyển tuyến đến Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, qua đó nâng cao hiệu quả theo dõi, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Một dấu ấn quan trọng trong quá trình đổi mới là Bệnh viện Công an Thành phố đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động khám, chữa bệnh, tiến tới xây dựng mô hình bệnh viện không giấy tờ. Việc số hóa hồ sơ, dữ liệu y tế tạo nền tảng để quản lý sức khỏe khoa học, liên thông thông tin, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi người bệnh; đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và sự hài lòng của người bệnh.

Người dân sử dụng bệnh án điện tử được tích hợp khi đến thăm, khám sức khỏe

Cùng với đó, Bệnh viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các poster định hướng tuyên truyền, hướng dẫn CBCS và Nhân dân chủ động phòng bệnh. Trước nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng khi thời tiết chuyển mùa, Bệnh viện khuyến cáo người dân loại bỏ nước tù đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy, sử dụng các biện pháp phòng muỗi và giữ gìn môi trường sống sạch sẽ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế poster tuyên truyền

Lãnh đạo Bệnh viện CATP cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu và phối hợp với các cơ sở y tế tuyến đầu, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh; qua đó nâng cao năng lực dự phòng, khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô khỏe mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.