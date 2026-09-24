Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền tài chính số hiện đại, minh bạch

Theo đại diện Bộ Tài chính, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quan trọng về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Chuyển đổi số đang bước sang giai đoạn phát triển mới với sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng số, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện đại hóa nền quản trị công.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: PHẠM LINH

Bộ Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nền tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy dữ liệu làm nền tảng quản trị và ra quyết định. Các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, dự trữ, doanh nghiệp, thống kê và bảo hiểm xã hội tăng cường ứng dụng AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và công nghệ số.

Ngày 20-10-2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3546/QĐ-BTC về Chiến lược Chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2030. Chiến lược đặt mục tiêu xây dựng ngành tài chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thích ứng cao trên nền tảng công nghệ số và dữ liệu số.

Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Ảnh: PHẠM LINH

Theo chiến lược, 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ và tích hợp vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về tài chính; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Đồng thời, 100% cơ sở dữ liệu đạt cấp độ 4 và 90% đạt cấp độ 5 về mức độ trưởng thành trong quản trị dữ liệu.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Hà Nam Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), nhấn mạnh dữ liệu, công nghệ số và AI ngày càng có vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và năng suất kinh tế. Hệ sinh thái tài chính số cần chuyển từ số hóa sang vận hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Thời gian tới, Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ phối hợp các bộ, ngành, tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp thúc đẩy chuẩn hóa, làm sạch, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành và phát triển dịch vụ tài chính số.