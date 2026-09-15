Đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động Hội và hỗ trợ nông dân

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cà Mau; đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với lãnh đạo Hội Nông dân tĩnh Cà Mau.

Theo báo cáo, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã thực hiện hoàn thành 22/24 chỉ tiêu đề ra. Hiện toàn tỉnh có 64 cơ sở hội, 814 chi hội và 3.650 tổ hội với gần 142.460 hội viên. Hơn 75.000 hội viên đã cài đặt, sử dụng ứng dụng "Nông dân Việt Nam".

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất như: tổ chức 236 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ con giống trị giá hơn 2 tỷ đồng, kết nối tiêu thụ gần 500 tấn nông sản cho nông dân. Bên cạnh đó, hướng dẫn thành lập mới 12 hợp tác xã, 47 tổ hợp tác, 25 chi hội và 201 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Với tổng nguồn vốn hơn 149 tỷ đồng, trong 8 tháng đầu năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân 116 dự án cho 1.128 hộ vay với tổng số tiền 48,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện hơn 112 tỷ đồng với 4.917 hộ vay thực hiện 570 dự án.

Đồng chí Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, báo cáo kết quả triển khai công tác hội và phong trào nông dân những tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội cũng nêu một số khó khăn sau khi sắp xếp bộ máy: thiếu nhân lực cơ sở, nguồn lực hoạt động còn hạn chế; mô hình liên kết sản xuất còn nhỏ lẻ, năng lực quản trị và kết nối thị trường chưa cao; vướng mắc trong quản lý vốn uỷ thác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền hội viên cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số “Nông dân Việt Nam”.

Từ thực tiễn tại địa phương, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đề xuất Trung ương Hội quan tâm bố trí nguồn lực, hỗ trợ xây dựng các mô hình, dự án điểm, ưu tiên các dự án thích ứng biến đổi khí hậu; sớm điều chỉnh Nghị định 37 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Cà Mau, mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Cà Mau huy động nguồn lực, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đồng thời kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

Biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị hội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình hoạt động thiết thực, sát với nhu cầu và đời sống nông dân.

Đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng thời lưu ý hội cần tăng cường vai trò cầu nối giữa chính quyền với nông dân; tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2026, tạo nền tảng nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới./.