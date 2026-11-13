Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện về tuyến cơ sở

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: P.T

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đến dự và tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe mắt chất lượng cao của khu vực

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.T

Sự kiện do Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương tổ chức. Đây là diễn đàn khoa học lớn và uy tín nhất của ngành Nhãn khoa Việt Nam, tạo cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học cập nhật tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về mắt, chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và định hướng chiến lược phát triển ngành trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu bảo vệ và mang lại ánh sáng cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chúc mừng hội nghị. Ảnh: P.T

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ niềm vinh dự khi Đà Nẵng được chọn đăng cai sự kiện quan trọng này. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, Đà Nẵng luôn xác định y tế là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững, từ đó dành sự quan tâm đặc biệt cho việc đầu tư hạ tầng y tế, thu hút nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh. Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cùng mạng lưới chăm sóc mắt cơ sở không ngừng hiện đại hóa, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật khúc xạ, đục thể thủy tinh, các kỹ thuật điều trị dịch kính võng mạc, giác mạc và nhãn nhi. Song song đó, nhiều chương trình sàng lọc, hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí cho người nghèo, quản lý cận thị học đường và chăm sóc mắt người cao tuổi cũng được ngành mắt thành phố triển khai hiệu quả.

Kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra nhiều hướng ứng dụng mới giúp giải quyết các thách thức trong phòng, chống mù lòa tại địa phương và cả nước, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi bày tỏ: “TP Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế, sự đồng hành của Hội Nhãn khoa Việt Nam, cùng với sự chia sẻ, hỗ trợ của các chuyên gia, bác sĩ nhãn khoa trên cả nước, để Đà Nẵng thực sự trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe mắt chất lượng cao, phục vụ Nhân dân thành phố và toàn khu vực”.

Tỷ lệ mù lòa giảm nhưng số người mù vẫn gia tăng

Đi sâu vào nội dung chuyên môn, với 348 báo cáo khoa học thuộc 18 chuyên đề, hội nghị tập trung cập nhật các ứng dụng công nghệ hiện đại từ phòng, chống mù lòa, quản lý bệnh viện, phẫu thuật thể thủy tinh, khúc xạ đến glôcôm, giác mạc, võng mạc, mắt trẻ em, thần kinh nhãn khoa, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng và nghiên cứu của các bác sĩ trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra Hội nghị Nhóm nghiên cứu Viêm mắt Đông Dương lần thứ 12 (IOISG 12) với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam cùng nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Tại diễn đàn này, 36 báo cáo khoa học tập trung thảo luận các ca bệnh khó và cập nhật phương pháp điều trị viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn cùng các bệnh lý viêm phức tạp nhằm hạn chế tối đa biến chứng gây suy giảm thị lực.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.T

Điểm nhấn đặc biệt của VOS 2026 là việc công bố kết quả Điều tra đánh giá nhanh mù lòa có thể phòng tránh được tại Việt Nam năm 2026 (RAAB 2026). Theo Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam, kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ mù lòa ở người từ 50 tuổi trở lên đã giảm từ 1,8% năm 2015 xuống còn 1,66% năm 2026. Tuy nhiên, do quy mô dân số trên 50 tuổi tăng nhanh (ước đạt 26,04 triệu người vào năm 2026), số người mù ước tính lại tăng khoảng 40,8% (từ 329.000 lên gần 464.000 người).

Bên cạnh đó, cả nước ước tính có khoảng 3,46 triệu người suy giảm thị lực trung bình (13,02%) và gần 446.000 người suy giảm thị lực nặng (1,69%). Thực tế này cho thấy tỷ lệ mù lòa giảm chưa đồng nghĩa với gánh nặng bệnh tật giảm; nhu cầu khám, điều trị và phục hồi chức năng thị giác vẫn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh già hóa dân số.

Cũng theo điều tra RAAB 2026, đục thể thủy tinh tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa khi chiếm 66,7% số trường hợp được ghi nhận, dù đã giảm đáng kể so với mức 74% của năm 2015 nhờ nỗ lực mở rộng phẫu thuật. Một vấn đề đáng lưu tâm nữa là biến chứng phẫu thuật đục thể thủy tinh chiếm tới 6,2% trong cơ cấu nguyên nhân gây mù lòa, tăng so với mức 4,6% năm 2015 v.v. Kết quả này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng toàn bộ quy trình, từ khám đánh giá trước mổ, đo sinh trắc học, lựa chọn thể thủy tinh nhân tạo, kỹ thuật phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi hậu phẫu.

Ngoài ra, điều tra còn ghi nhận sự khác biệt rõ rệt về giới: nữ giới chiếm 64,5% tổng số trường hợp mù hai mắt (tỷ lệ 2,06% so với 1,19% ở nam giới) do tuổi thọ cao hơn và rào cản tiếp cận dịch vụ y tế; ngược lại, tỷ lệ mù một mắt ở nam giới đạt 2,4%, cao hơn mức 1,6% ở nữ giới do nguy cơ chấn thương trong lao động và sinh hoạt.

Chuyển mạnh từ điều trị sang phòng bệnh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.T

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà biểu dương những nỗ lực của ngành Nhãn khoa trong việc triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại và mở rộng các chương trình khám sàng lọc cộng đồng thời gian qua.

Định hướng nhiệm vụ sắp tới, Thứ trưởng đề nghị toàn ngành thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết 72, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy điều trị sang phòng bệnh thông qua chăm sóc mắt toàn diện ngay từ tuyến cơ sở. Ngành cần xây dựng chương trình sàng lọc theo nhóm đối tượng, phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, chú trọng tầm soát sớm tật khúc xạ, cận thị học đường cho học sinh và phát hiện sớm đục thể thủy tinh, võng mạc đái tháo đường ở người cao tuổi. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), chẩn đoán hình ảnh số và y tế từ xa (telemedicine) vào khám chữa bệnh. Song song với việc tăng cường hợp tác quốc tế để chuyển giao kỹ thuật sâu rộng về tuyến địa phương, Thứ trưởng yêu cầu các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo và đội ngũ phẫu thuật viên kiểm soát chặt chẽ quy trình chuyên môn, khắc phục triệt để tình trạng biến chứng sau phẫu thuật thể thủy tinh nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh.

Với quy mô lớn và hàm lượng khoa học chuyên sâu, Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc năm 2026 không chỉ là dấu mốc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao, mà còn góp phần nâng cao năng lực phòng, chống mù lòa, chăm sóc bền vững sức khỏe đôi mắt cho nhân dân.