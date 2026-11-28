Đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục trong hoạt động công chứng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TH)

Bộ trưởng Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2025/TT-BTP ngày 15/5/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng và Thông tư số 06/2025/TT-BTP ngày 15/5/2025 quy định về tập sự hành nghề công chứng.

Thông tư gồm 21 điều, chia thành 3 Chương, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027; riêng Chương II và khoản 2 Điều 21 có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Việc ban hành Thông tư nhằm bảo đảm phù hợp với những sửa đổi, bổ sung của Luật Công chứng và các quy định mới của Chính phủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền.

Phân cấp giải quyết thủ tục, tăng cường khai thác dữ liệu

Một trong những thay đổi đáng chú ý của Thông tư là thủ tục công nhận tương đương đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài được chuyển từ Bộ Tư pháp về Sở Tư pháp nơi người đề nghị cư trú.

Theo quy định trước đây, người đề nghị phải nộp hồ sơ về Bộ Tư pháp, các giấy tờ chứng minh chủ yếu phải là bản chính, bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử đã được hợp pháp hóa lãnh sự. Thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo quy định mới, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Văn bằng, giấy tờ chứng minh kết quả đào tạo được chấp nhận dưới dạng bản chính, bản điện tử, bản sao không bắt buộc chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận tương đương, kèm theo hồ sơ. Trong 5 ngày làm việc tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Như vậy, tổng thời gian giải quyết tối đa là 15 ngày làm việc, rút ngắn 5 ngày so với trước đây.

Cùng với đó, Thông tư số 17/2026/TT-BTP sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên theo hướng tăng cường khai thác dữ liệu có sẵn. Thay vì yêu cầu người đề nghị cung cấp giấy tờ chứng minh thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 năm trở lên, Sở Tư pháp có trách nhiệm khai thác thông tin tương ứng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Công nhận giá trị pháp lý của sổ công chứng điện tử

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công chứng là nội dung quan trọng khác của Thông tư số 17/2026/TT-BTP. Theo đó, sổ công chứng được lập dưới dạng điện tử, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chữ ký số, tính toàn vẹn, xác thực, khả năng truy xuất, khai thác và lưu trữ dữ liệu, có giá trị pháp lý tương đương sổ giấy và không phải in, đóng thành sổ giấy.

Các thay đổi, cập nhật dữ liệu phải được ghi nhận, bảo đảm không làm mất hoặc thay đổi trái phép thông tin đã được ghi nhận trước đó. Quy định này áp dụng đối với tổ chức hành nghề công chứng và Cơ quan đại diện ngoại giao.

Chuyển kiểm tra kết quả tập sự sang trắc nghiệm trên máy tính

Đối với hoạt động tập sự hành nghề công chứng, Thông tư số 17/2026/TT-BTP chuyển hình thức kiểm tra kết quả tập sự từ một bài trắc nghiệm trên máy tính và một bài viết sang hai bài trắc nghiệm trên máy tính.

Cụ thể, bài thứ nhất kiểm tra kiến thức về pháp luật công chứng, chứng thực, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và pháp luật có liên quan, thời gian làm bài 60 phút. Bài thứ hai kiểm tra kỹ năng hành nghề công chứng, thời gian 90 phút.

Thí sinh phải dự đủ hai bài; trong đó, bài thứ nhất đạt từ 50% và bài thứ hai đạt từ 70% tổng số câu hỏi trở lên. Kết quả được chấm tự động, hiển thị ngay sau khi hết giờ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Hội đồng kiểm tra thông qua, công bố kết quả trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi có thí sinh dự kiểm tra.

Để bảo đảm chất lượng và tính khách quan, Thông tư quy định chặt chẽ việc xây dựng, quản lý và bảo mật Bộ câu hỏi. Số lượng câu hỏi tối thiểu phải gấp 3 lần số câu hỏi trong một đề kiểm tra. Đề kiểm tra được phần mềm tạo ra trên cơ sở dữ liệu Bộ câu hỏi do Ban đề thi cung cấp...

Cùng với các nội dung trên, Thông tư sửa đổi quy định về kiểm tra tổ chức và hoạt động công chứng theo hướng dẫn chiếu pháp luật về kiểm tra chuyên ngành; thay thế một số biểu mẫu và điều chỉnh thuật ngữ để bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành.