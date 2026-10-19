Đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản trị dựa trên dữ liệu

Tại phiên thảo luận tại Tổ 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có phát biểu làm rõ một số nội dung được các đại biểu nêu tại phiên họp.

Trong đó, về chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu, Bộ trưởng cho biết, đây là quan điểm chỉ đạo đối với việc xây dựng không chỉ 3 dự án Luật này, mà là nói chung đối với công tác lập pháp hiện nay.

Chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin điện tử cũng như các cơ sở dữ liệu điện tử và kết nối liên thông với rất nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, lưu vết, chuẩn chỉ về thời điểm giải quyết và đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, rút ngắn được thời gian giải quyết, giảm nhiều thủ tục giấy tờ hồ sơ vì tái sử dụng dữ liệu…

“Xuyên suốt cả 3 dự án Luật, đây là một nội dung rất quan trọng. Cả 3 dự án Luật đều xác định phải xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác quản lý và hiện các cơ sở dữ liệu này đều đã đang được xây dựng. Ví dụ, với Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), chúng ta đang xây dựng và phát triển hệ thống đấu giá trực tuyến toàn trình, phục vụ cho việc đấu giá trực tuyến sử dụng chung toàn quốc.

Song song với đó, Bộ Tư pháp đã và đang tiếp tục hoàn thiện Cổng đấu giá quốc gia là hệ thống tập hợp toàn bộ dữ liệu và thông tin liên quan đến tất cả các vấn đề về đấu giá, từ các tổ chức đấu giá, đấu giá viên…”, Bộ trưởng cho biết.

Trong lĩnh vực luật sư, dự thảo Luật cũng đã quy định rất rõ việc xây cơ sở dữ liệu luật sư điện tử, tập hợp toàn bộ thông tin liên quan đến luật sư, hành nghề luật sư, kết nối với các cơ sở dữ liệu của các cơ quan tư pháp để đồng bộ.

Trong lĩnh vực nuôi con nuôi, cơ sở dữ liệu về nuôi con nuôi hiện nay đang được phát triển là một bộ phận cấu thành của cơ sở dữ liệu về hộ tịch, tập hợp đầy đủ mọi dữ liệu về nuôi con nuôi.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, việc xây dựng 3 Luật nêu trên đều là để thay thế các luật hiện hành, xuất phát từ yêu cầu kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về phân cấp phân quyền, về chuyển đổi số, về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và khắc phục những bất cập, hạn chế đã được nhận diện qua thực tiễn, qua tổng kết, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế.

Về ý kiến đại biểu đề nghị khẩn trương xây dựng văn bản quy định chi tiết các dự án Luật, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tư pháp đã thể hiện trong hồ sơ dự án Luật và tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết khi hoàn thiện các dự thảo Luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Về các nội dung cụ thể, liên quan đến dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), ghi nhận các ý kiến liên quan đến mở rộng tiêu chuẩn đấu giá viên, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tư pháp sẽ nghiên cứu, đánh giá toàn diện thêm về nội dung này.

Về ý kiến đại biểu về đề xuất nâng tỷ lệ tiền đặt trước lên thành từ 20% đến 50% giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, đây không phải là nội dung mới, mà đã được quy định tại Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Mục đích của quy định này là để khắc phục và xử lý tình trạng đặt cọc nhưng không phải để tham gia đấu giá mà để thổi giá, dìm giá, tác động tiêu cực vào giá mặt bằng chung của thị trường bất động sản ở khu vực diễn ra cuộc đấu giá đó.

“Kết quả thực hiện quy định tại Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP trong 9 tháng vừa qua là tích cực, có tác động hiệu quả, khắc phục một bước tình trạng tham gia đấu giá rồi bỏ cọc”, Bộ trưởng thông tin.

Vẫn theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, dự thảo Luật cũng quy định mức đặt trước từ 20 đến 50%, giao thẩm quyền quyết định cho bên có tài sản đấu giá, trong trường hợp này là cơ quan, đơn vị có quyền sử dụng đất để xem xét, quyết định chứ không quy định cứng là 20% hay 50%.

“Mỗi mảnh đất đem ra đấu giá có đặc điểm riêng, họ sẽ tùy tình hình để quyết định tỷ lệ phù hợp, có thể là 20%, 30%, 40% hoặc 50%, tạo sự linh hoạt”, Bộ trưởng nói.

Cùng với đó, Bộ trưởng cũng đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung cụ thể liên quan đến Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).