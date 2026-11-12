Đẩy mạnh chuyển đổi nghề, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy lợi thế nông, lâm nghiệp, địa phương chú trọng phát triển sinh kế gắn với nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời triển khai các chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững, góp phần cải thiện thu nhập và giảm nghèo.

Với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 74% dân số, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh đang chú trọng hỗ trợ chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng sản xuất và giải quyết việc làm cho người lao động. Phát huy lợi thế nông, lâm nghiệp, địa phương từng bước gắn chính sách hỗ trợ với phát triển sinh kế, tạo điều kiện để người dân cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát triển chăn nuôi gia cầm là một trong những hướng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh.

Thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia, Kiên Lao đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024, xã hỗ trợ 25 hộ chuyển đổi nghề. Năm 2025, địa phương tiếp tục được giao 270 triệu đồng để hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị, trồng dược liệu và thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với hỗ trợ sinh kế, việc nâng cao kỹ năng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi được chú trọng nhằm giúp người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Địa phương cũng quan tâm tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm, tạo thêm cơ hội để lao động miền núi tiếp cận thị trường lao động.

Theo kết quả tổng hợp giai đoạn 2020–2025, xã đã giải quyết việc làm cho 354 lao động, đưa 195 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi nghề, mở rộng cơ hội việc làm ngoài nông nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong năm 2026, tỉnh Bắc Ninh ban hành các kế hoạch về đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026–2030. Trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn phát triển sinh kế với nhu cầu thị trường lao động, góp phần tạo việc làm bền vững. Đối với Kiên Lao, việc tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng sản xuất và kết nối việc làm được xem là hướng quan trọng để đồng bào dân tộc thiểu số phát huy lợi thế địa phương, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.