Xã Điện Bàn Tây trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho hộ nghèo trên địa bàn. Ảnh: VĨNH LỘC

Chung tay vì người yếu thế

Giữa tháng 11/2026, UBND xã Phú Ninh trao 50 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện (tổng trị giá hơn 68,2 triệu đồng) tặng người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được địa phương vận động xã hội hóa từ sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài địa bàn.

Ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho hay, việc trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn về tài chính, có điều kiện tham gia chính sách an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Qua đó giúp người nghèo, người yếu thế có thêm cơ hội tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hướng đến hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đủ điều kiện.

Tại xã Điện Bàn Tây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cơ quan Bảo hiểm xã hội và các đơn vị đồng hành trao tặng 137 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nguồn kinh phí được vận động từ 561 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Mức đóng góp thấp nhất là 15.000 đồng/người/tháng, trên tinh thần tự nguyện và tùy khả năng của từng cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây Phan Thị Thu Sương, bên cạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, địa phương cũng chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, ngoài 137 người được hỗ trợ từ nguồn vận động của Mặt trận; Viện Kiểm sát và cơ quan Bảo hiểm xã hội còn hỗ trợ thêm 50 trường hợp, nâng tổng số người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên 187 trường hợp. Đối với cán bộ, người hoạt động ở thôn và người lao động,… được vận động tự nguyện tham gia bằng nguồn kinh phí cá nhân.

Tăng cường tuyên truyền

Ngày 31/7/2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ, thành phố hỗ trợ thêm 30% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo; 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu và người dân tộc thiểu số; 15% đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khác có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian thực tế tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Theo ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND với chính sách hỗ trợ bổ sung thêm nguồn lực từ thành phố có ý nghĩa thiết thực, giúp giảm đáng kể số tiền hộ nghèo và người dân phải tự đóng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, phường Điện Bàn đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển thêm 326 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2026 theo chỉ tiêu thành phố giao.

Để đạt kết quả này, ngay từ đầu, phường Điện Bàn đã phân bổ chỉ tiêu đến từng tổ dân phố (mỗi tổ vận động khoảng 10 người tham gia); đồng thời huy động các ban, ngành và phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội tuyên truyền, vận động những người chưa tham gia. Công tác tuyên truyền chú trọng nhóm lao động tự do, tiểu thương, buôn bán nhỏ và các nhóm lao động có thu nhập không ổn định,... để người dân hiểu quyền lợi, tự nguyện tham gia và chủ động đóng bảo hiểm xã hội.

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho hay, tính đến giữa tháng 11/2026, toàn thành phố có hơn 76.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đạt kết quả này, bên cạnh chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia, ngành Bảo hiểm xã hội cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, nhắc nhở khi đến kỳ đóng tiền; giúp người dân chủ động thực hiện, tránh gián đoạn quá trình tham gia. Đặc biệt, ngoài chính sách hỗ trợ của nhà nước và thành phố, ngành Bảo hiểm xã hội cũng vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí mua sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo.

“Điểm mấu chốt hiện nay là bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ dành cho lao động trẻ (đủ 15 tuổi trở lên) đáp ứng điều kiện theo quy định, mà còn không quy định giới hạn độ tuổi tối đa. Theo đó, nhóm người lớn tuổi chưa có lương hưu đều có cơ hội tiếp cận chính sách an sinh này”, ông Đại nói.