Đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, số hóa văn bằng, chứng chỉ

Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật dữ liệu cho các cơ sở giáo dục khu vực Vĩnh Phúc.

Việc số hóa học bạ, văn bằng, chứng chỉ góp phần tạo thuận lợi cho người học tra cứu, xác minh thông tin đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị giáo dục. Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày của Bộ GD&ĐT nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị và UBND xã, phường tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về cơ sở giáo dục, trường, lớp, người học, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục; tăng cường kết nối, đối soát, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành rà soát, chuẩn hóa và cập nhật 100% dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và có khả năng khai thác, sử dụng; đồng thời, cập nhật đầy đủ 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ thuộc diện phải số hóa vào cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT, bảo đảm chính xác, thống nhất với hồ sơ gốc và đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Là cơ quan đầu mối, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định tiến độ, khối lượng công việc, phân công trách nhiệm cho từng đơn vị; trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và tổ chức số hóa văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý.

Đồng chí Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức 12 hội nghị hướng dẫn cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách dữ liệu tại các cơ sở giáo dục và phòng văn hóa - xã hội cấp xã. Các đoàn công tác cũng được triển khai để kiểm tra, nắm tình hình, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn tại cơ sở”.

Do Bộ GD&ĐT đẩy sớm tiến độ số hóa văn bằng, chứng chỉ 2 tháng so với kế hoạch, Sở GD&ĐT đã huy động công chức, viên chức tại các xã, phường và cơ sở giáo dục tăng cường làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tập trung rà soát thông tin, phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và huy động đồng bộ các nguồn lực, công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa văn bằng, chứng chỉ đạt kết quả tích cực. Đến ngày 15/10/2026, toàn tỉnh đã phát hành 768.998 học bạ số, đạt 99,96%, thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, vượt chỉ tiêu tối thiểu 80% do Bộ GD&ĐT giao.

Đối với cơ sở dữ liệu giáo dục mầm non và phổ thông, tỷ lệ hồ sơ đã ký trên cơ sở dữ liệu quốc gia đạt 97,39% đối với hồ sơ trường, 99,12% đối với hồ sơ lớp, 99,1% đối với hồ sơ học sinh và 98,77% đối với hồ sơ đội ngũ. Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ này đạt 100% đối với hồ sơ trường, 97,87% đối với hồ sơ người học và 86,67% đối với hồ sơ đội ngũ.

Trường THPT Nguyễn Thị Giang tích cực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

Đối với văn bằng, chứng chỉ khối THCS, THPT, toàn tỉnh có khoảng 2 triệu văn bằng, chứng chỉ từ năm 1985 trở lại đây đủ điều kiện số hóa. Tính đến ngày 14/10/2026, các đơn vị đã rà soát thông tin 1.163.500 văn bằng, chứng chỉ và số hóa được 812.500 văn bằng, chứng chỉ. Đối với khối giáo dục nghề nghiệp, đã rà soát thông tin và số hóa 264.693 văn bằng, chứng chỉ.

Tại Trường Đại học Hùng Vương, công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa văn bằng, chứng chỉ được triển khai theo kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thời gian và sản phẩm; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Đồng chí Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho biết: “Đến nay, 100% hồ sơ trường, hồ sơ đội ngũ và hồ sơ người học của nhà trường đã hoàn thành ký số. Trong tổng số 163.364 văn bằng, chứng chỉ từ năm 1985 trở lại đây đủ điều kiện số hóa, gồm 51.547 văn bằng và 111.817 chứng chỉ, nhà trường đã rà soát thông tin và số hóa 148.012 văn bằng, chứng chỉ. Trong đó, có 37.195 văn bằng và 110.817 chứng chỉ đã được số hóa. Khối lượng còn lại, nhà trường tiếp tục rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ số hóa, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất với hồ sơ gốc. Đây là điều kiện quan trọng để dữ liệu sau số hóa phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu và xác minh văn bằng, chứng chỉ”.

Thực tế cho thấy, chuẩn hóa dữ liệu và số hóa văn bằng, chứng chỉ không chỉ đòi hỏi bảo đảm tiến độ mà phải đáp ứng yêu cầu chính xác, có khả năng đối chiếu với hồ sơ gốc và an toàn thông tin cá nhân. Do đó, các địa phương, cơ sở giáo dục cần tiếp tục phối hợp xác minh thông tin định danh, bổ sung hồ sơ còn thiếu, kiểm tra chất lượng dữ liệu và phân công rõ trách nhiệm cập nhật. Cùng với đó, quan tâm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Hoàn thành số hóa là bước quan trọng, song hiệu quả thực chất phải được thể hiện qua khả năng khai thác dữ liệu trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Phú Thọ cần tiếp tục gắn tiến độ với chất lượng thông tin, duy trì cập nhật thường xuyên, bảo đảm dữ liệu giáo dục đầy đủ, chính xác, thống nhất và có giá trị sử dụng lâu dài. Đây là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số ngành GD&ĐT theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững.