Đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, nâng cao chất lượng chuyên ngành sản phụ khoa

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Hội nghị kết hợp chương trình đào tạo chuyên sâu về siêu âm chẩn đoán trước sinh với 16 báo cáo khoa học tại hai phiên chuyên đề. Nội dung tập trung vào các lĩnh vực quản lý thai kỳ nguy cơ cao, y học bào thai, điều trị bệnh lý phụ khoa, nội tiết và hỗ trợ sinh sản.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức lễ công bố 5 khoa, trung tâm hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước triển khai trong định hướng phát triển y tế chuyên sâu của đơn vị, gắn với nhiệm vụ đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và tăng cường phối hợp giữa các tuyến.

Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Mai Trọng Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kết nối, chuyển giao kỹ thuật và chia sẻ tri thức giữa các cơ sở y tế, từng bước thu hẹp khoảng cách chuyên môn giữa các tuyến. Trước sự phát triển nhanh chóng của y học, nhất là trong các lĩnh vực chẩn đoán trước sinh, y học bào thai, di truyền, hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị ung thư phụ khoa, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành lâm sàng là yêu cầu cấp thiết.

Theo đó, công tác chỉ đạo tuyến không chỉ dừng ở hỗ trợ chuyên môn giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới mà còn là trách nhiệm chuyển giao kỹ thuật, đồng hành và phát triển với các cơ sở y tế. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội định hướng mở rộng mạng lưới kết nối với các bệnh viện, trung tâm và chuyên gia trong nước, quốc tế, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế, giúp người bệnh tiếp cận tốt hơn với nền y học hiện đại.

Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Mai Trọng Hưng. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn; tăng cường đào tạo, chuyển giao và nhân rộng tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Theo ông, thành công của hội nghị không chỉ được đánh giá qua số lượng báo cáo khoa học mà quan trọng hơn là những kỹ thuật được chuyển giao, năng lực chuyên môn của các bệnh viện tuyến dưới được nâng cao, qua đó giúp bà mẹ và trẻ em được chăm sóc tốt hơn, với chất lượng ngày càng cao.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác chỉ đạo tuyến hiện nay, nhằm đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật đến gần hơn với người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Qua đó, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng đánh giá cao khi 5 khoa, trung tâm của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế là dấu mốc quan trọng trong nâng cao chất lượng chuyên môn và quản trị bệnh viện. Tuy nhiên, bệnh viện cần tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn đã đạt được, không ngừng cải tiến chất lượng để người bệnh thực sự được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Để cụ thể hóa các định hướng nêu trên, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề nghị Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tập trung triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết, bệnh viện cần tiếp tục phát triển chuyên môn sâu, kỹ thuật cao, nhất là trong các lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, can thiệp bào thai, hỗ trợ sinh sản và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Đây là những lĩnh vực thế mạnh cần tiếp tục được phát huy.

Cùng với đó, bệnh viện cần duy trì hiệu quả hoạt động của 5 khoa đạt tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn người bệnh. Những mô hình quản trị hiệu quả cần được nghiên cứu, nhân rộng tại các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Đặc biệt, đơn vị cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế và công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị, quản lý thai kỳ, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối trong công tác chỉ đạo tuyến; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế, nhất là tại những địa phương còn khó khăn trong phát triển chuyên ngành sản phụ khoa.