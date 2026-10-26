Đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Mô hình nuôi hươu sao tại bản Cà Pống, xã Mường Sại.

Tại bản Cà Pống, chăn nuôi đang trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình. Cùng với trồng trọt, bản hiện có hơn 1.000 con gia súc và trên 5.000 con gia cầm. Việc kết hợp trồng trọt với chăn nuôi giúp người dân đa dạng hóa nguồn thu, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Lò Văn Thoải, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Cà Pống, cho biết: Chi bộ và Ban quản lý bản thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình; chú trọng chăm sóc vật nuôi, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu nhập bình quân của bản đạt gần 45 triệu đồng/người/năm. Bản hiện có 156 hộ, chỉ còn 4 hộ nghèo.

Người dân xã Mường Sại chăm sóc đàn bò.

Từ định hướng phát triển chăn nuôi tại cơ sở, nhiều hộ dân đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, đầu tư con giống, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu là mô hình nuôi dê thương phẩm của gia đình anh Lò Văn Tỉnh, bản Nhả Sày. Anh Tỉnh chia sẻ: Năm 2018, gia đình đầu tư gần 50 triệu đồng mua dê giống. Trong quá trình chăn nuôi, anh tích cực học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn dê. Đến nay, gia đình duy trì khoảng 80 con dê, chủ yếu nuôi lấy thịt, doanh thu mỗi năm gần 200 triệu đồng.

Phát triển chăn nuôi được xã Mường Sại xác định là một trong những hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã hiện có gần 700 con trâu, hơn 3.200 con bò, hơn 4.260 con dê, 3.662 con lợn và trên 39.000 con gia cầm. Để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, chú trọng tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tiêm 10.134 liều vắc xin cho đàn vật nuôi, gồm 4.600 liều phòng bệnh lở mồm long móng, 4.350 liều phòng bệnh tụ huyết trùng, 384 liều phòng bệnh dại và 800 liều phòng bệnh dịch tả. Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y được duy trì, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Nông dân bản Nặm Ét, xã Mường Sại chăm sóc đàn dê.

Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức 16 lớp tập huấn với hơn 750 lượt người tham gia, tập trung vào kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và các biện pháp sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Người dân được hướng dẫn kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc trâu, bò theo hướng an toàn; chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại trong mùa đông và tiêm phòng đầy đủ. Đặc biệt, kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh từ cỏ, thân cây ngô và phụ phẩm nông nghiệp được phổ biến, giúp người dân chủ động nguồn thức ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho vật nuôi trong mùa đông, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được xã đặc biệt chú trọng. Trong năm, trên địa bàn đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại bản Cọ Muông. Ngay sau khi phát hiện, UBND xã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, tổ chức tiêu hủy 4 con lợn mắc bệnh, đồng thời vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực xảy ra dịch và các chuồng trại có nguy cơ cao. Các hộ chăn nuôi được tuyên truyền không giấu dịch, không bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh hoặc vứt xác động vật chết ra môi trường. Theo địa phương, các biện pháp kiểm soát được triển khai nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi.

Mô hình nuôi lợn của nông dân bản Cà Pống, xã Mường Sại.

Ông Lò Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Mường Sại, cho biết: Xã định hướng phát triển đàn gia súc gồm trâu, bò, dê, lợn, trong đó chú trọng các giống vật nuôi địa phương. Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, xã tăng cường tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, kiểm soát vận chuyển và giết mổ, nhằm hạn chế dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.

Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân Mường Sại. Để hướng đi này phát huy hiệu quả lâu dài, địa phương tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng quy mô phù hợp, áp dụng kỹ thuật chăm sóc khoa học, chủ động nguồn thức ăn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đây là những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo sinh kế ổn định và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.