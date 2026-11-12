Đẩy mạnh cập nhật sổ sức khoẻ điện tử

Công an xã Hưng Vũ hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID

Tại xã Văn Lãng, những ngày này, các lực lượng trên địa bàn đang tập trung nhân lực, tích cực đến từng thôn, từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ông Lô Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lãng cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, xã đã phân công rõ người, rõ việc, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đến từng nhà, hỗ trợ từng người.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tính đến 7 giờ 30 phút ngày 10/11/2026, Văn Lãng là xã dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, đạt 71,44%.

Không chỉ tại Văn Lãng, công tác tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử đang được các xã, phường trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 10/11/2026, tỷ lệ tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID toàn tỉnh đạt 49,38% dân số thường trú, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành trong toàn quốc; có 31/65 xã đạt tỷ lệ trên 50%.

Để thực hiện nhiệm vụ này, các xã, phường đã huy động các lực lượng phối hợp rà soát danh sách người chưa tích hợp, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên ứng dụng VNeID. Đối với người cao tuổi, người không có điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo công nghệ, việc hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình được chú trọng nhằm hạn chế bỏ sót đối tượng.

Anh Dương Văn Tiệp, thôn Làng Thẳm, xã Hưng Vũ chia sẻ: Gia đình tôi có người cao tuổi, không thành thạo sử dụng điện thoại thông minh nên ban đầu gặp khó khăn khi tích hợp thẻ BHYT. Được Công an xã hỗ trợ, các thành viên trong gia đình tôi đều đã tích hợp được thẻ BHYT trên VNeID.

Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người dân, sở đã chủ động tham mưu, phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, phân công rõ trách nhiệm của từng lực lượng trong hỗ trợ tích hợp thẻ BHYT. Bên cạnh đó, sở chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập nâng cấp phần mềm quản lý, chuẩn hóa, kết nối, gửi dữ liệu khám, chữa bệnh lên hệ thống kịp thời, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID giữa các xã, phường trong tỉnh vẫn còn chênh lệch. Một số cơ sở có tỷ lệ tích hợp còn thấp. Theo đánh giá của Sở Y tế, tại một số nơi, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt; công tác tuyên truyền, hướng dẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Đặc biệt, người cao tuổi – nhóm có nhu cầu thăm khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên lại gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa thành thạo các thao tác trên điện thoại thông minh, do đó vẫn cần sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của cán bộ cơ sở.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tạo lập, tích hợp và sử dụng sổ sức khỏe điện tử, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, rà soát, hỗ trợ những trường hợp chưa thực hiện. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho người dân trước ngày 20/11/2026.