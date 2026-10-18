Đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng DaNang Smart City

DaNang Smart City là nền tảng tích hợp các thông tin, dịch vụ và tiện ích số của thành phố, tập trung vào hai nhóm chức năng chính: cung cấp dịch vụ, tiện ích từ chính quyền và doanh nghiệp phục vụ người dân; hỗ trợ tương tác, tiếp nhận phản ánh giữa người dân với chính quyền thành phố. Hiện ứng dụng đã tích hợp 92 dịch vụ, tiện ích số, thu hút khoảng 1,9 triệu lượt tải.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý cài đặt và sử dụng ứng dụng, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trước ngày 31/10/2026.

Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ quan trực thuộc, doanh nghiệp, hội viên và người lao động cùng tham gia.

Trong quá trình xây dựng và triển khai các dịch vụ, tiện ích số phục vụ người dân và doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu phương án tích hợp, kết nối trực tiếp với ứng dụng DaNang Smart City. Việc này nhằm hạn chế phát triển các ứng dụng riêng lẻ có chức năng trùng lặp, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng.

UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai đến thành viên các tổ chức Đảng, Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tổ dân phố và Tổ công nghệ số cộng đồng, bảo đảm hoàn thành cài đặt, sử dụng ứng dụng trong tháng 10/2026.

Các địa phương cần phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân, hộ gia đình cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng; tổ chức phong trào thi đua, định kỳ thống kê, gửi số liệu về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn phải được duy trì thường xuyên.

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng tiếp tục bổ sung, cập nhật các thông tin, dịch vụ và tiện ích số trên ứng dụng; đồng thời hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tích hợp dịch vụ số lên nền tảng này.

Các đơn vị liên quan được giao xây dựng bảng điều khiển (Dashboard) để theo dõi tiến độ cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên cập nhật, tổng hợp, đôn đốc và báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai thực hiện.

Việc đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng dụng không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng vào Top 50 thành phố thông minh toàn cầu đến năm 2030.