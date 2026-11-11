Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với trách nhiệm công vụ

Cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng giải quyết thủ tục cấp giấy phép cho người làm thủ tục tại quầy. Ảnh: Nguyễn Khánh

Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ

Cảng Hải Phòng là cửa ngõ hàng hải lớn nhất miền Bắc, kết nối đường biển với hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trên địa bàn quản lý chính diện dài khoảng 42,8km, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tại vùng nước trải từ sông Văn Úc, khu vực Nam Đồ Sơn, Hòn Dáu, vịnh Lan Hạ, Lạch Huyện đến sông Bạch Đằng, sông Cấm và các tuyến kênh, sông nội địa. Khu vực có 53 bến cảng lớn, nhỏ, 96 cầu cảng và 9 khu neo đậu, chuyển tải; cụm cảng có khả năng tiếp nhận, phục vụ tàu trọng tải trên 190.000 tấn. Hoạt động hàng hải tại đây diễn ra thường xuyên, với nhiều loại tàu thuyền, phương tiện và người làm việc trên tàu. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi việc giải quyết thủ tục phải nhanh chóng, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, ra vào cảng, vừa bảo đảm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên. Do đó, đơn vị thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội về cải cách hành chính, chuyển đổi số; đồng thời cụ thể hóa các nội dung này trong nghị quyết, kế hoạch công tác và tiêu chí bình xét thi đua. Đồng thời, để các tổ chức, cá nhân thuận tiện khi thực hiện thủ tục, đơn vị công khai danh mục thủ tục hành chính, phí, lệ phí và số điện thoại đường dây nóng tại Ban Chỉ huy, các trạm Biên phòng cửa khẩu cảng và trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Các bộ phận chuyên môn thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ theo đúng trình tự, thẩm quyền. Cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn rõ những nội dung cần bổ sung, không yêu cầu thêm giấy tờ ngoài quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu.

Cùng với quy trình chuyên môn, đơn vị chú trọng chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, thái độ giao tiếp và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên. Cấp ủy, chỉ huy duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm hoặc hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, việc chấp hành quy định về giải quyết thủ tục hành chính từng bước trở thành yêu cầu cụ thể đối với từng vị trí công tác.

Thượng tá Phan Đức Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng nhấn mạnh: “Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phải tạo thuận lợi thực chất cho tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý, kiểm soát biên phòng. Chúng tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên nắm chắc quy trình, hướng dẫn rõ ràng, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, không gây phiền hà; mỗi khâu ứng dụng công nghệ phải đi cùng trách nhiệm bảo đảm an toàn dữ liệu và kỷ luật công vụ”.

Số hóa quy trình, nâng cao hiệu quả kiểm soát

Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh trên nền tảng ứng dụng công nghệ số, từng bước thay đổi phương thức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng. Theo đó, thủ tục đối với tàu thuyền đến, rời cảng được tiếp nhận, giải quyết trên Cổng thông tin thủ tục biên phòng điện tử, kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo, gửi hồ sơ và nhận kết quả qua mạng, không phải nộp lại hồ sơ giấy theo quy trình điện tử. Trạng thái xử lý được cập nhật trên hệ thống, giúp người làm thủ tục theo dõi tiến độ, chủ động bổ sung thông tin khi có yêu cầu. Phương thức này giảm các khâu trung gian, hạn chế việc kê khai, nhập lại dữ liệu nhiều lần, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Cán bộ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng hướng dẫn người dân quét mã QR tra cứu thông tin tại khu vực kiểm soát biên phòng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Một nội dung được triển khai là ứng dụng mã vạch hai chiều trên giấy phép dành cho người xuống, rời tàu. Việc quét mã giúp cán bộ tra cứu, đối chiếu thông tin nhanh chóng, hỗ trợ công tác kiểm soát tại khu vực cảng. Cùng với đó, Ban Chỉ huy phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Hải quan, kiểm dịch y tế và các cơ quan liên quan trong giải quyết thủ tục cho tàu thuyền, thuyền viên, hành khách. Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng góp phần hạn chế chồng chéo trong xử lý công việc, tạo thuận lợi cho hoạt động hàng hải nhưng vẫn giữ vững yêu cầu quản lý nhà nước tại cửa khẩu.

Để các ứng dụng công nghệ phát huy hiệu quả, đơn vị chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng số cho cán bộ, nhân viên. Trong đó, nội dung của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được đơn vị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến quân nhân, doanh nghiệp cảng và thuyền viên. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, khuyến khích chủ động học tập, cập nhật kiến thức trên nền tảng số. Đơn vị gắn phong trào ‘Bình dân học vụ số’ với việc đánh giá kỹ năng, giúp quân nhân từng bước đáp ứng yêu cầu làm việc trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh sử dụng hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số và mạng truyền số liệu quân sự trong chỉ đạo, điều hành, trao đổi công việc. Việc ứng dụng các nền tảng này giúp giảm thời gian xử lý văn bản, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, đồng thời góp phần thực hiện nền nếp làm việc chính quy, khoa học.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng nắm chắc quy trình và thực hiện đúng trách nhiệm được giao. Đối với cán bộ Biên phòng cửa khẩu cảng, mỗi thao tác trên hệ thống đều phải bảo đảm tính chính xác, tuân thủ quy định về bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu. Vì vậy, đơn vị xác định chuyển đổi số phải đi liền với chấp hành kỷ luật, nâng cao trách nhiệm cá nhân và duy trì kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân hoạt động tại cửa khẩu cảng Hải Phòng. Khi hồ sơ được giải quyết đúng hạn, quy trình công khai, thời gian xử lý được rút ngắn, hoạt động hàng hải có thêm điều kiện thuận lợi. Đồng thời, việc quản lý thông tin trên hệ thống điện tử hỗ trợ lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát. Đây cũng là cơ sở để Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2026, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng tiếp nhận, giải quyết 110.587 hồ sơ, tất cả đúng hạn hoặc trước hạn; không có hồ sơ sai, quá hạn, thất lạc, hư hỏng và không nhận phản ánh, kiến nghị. Ứng dụng thủ tục điện tử giúp rút thời gian làm thủ tục cho một chuyến tàu từ 60 - 90 phút xuống còn 3 - 5 phút; thời gian kiểm tra giấy phép bằng mã vạch hai chiều từ 2 - 3 phút xuống khoảng 30 giây. Năm 2026, đơn vị số hóa toàn bộ hồ sơ; tỷ lệ thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 47,3%, tăng từ 28,6%. Có 95,6% quân nhân đạt yêu cầu đánh giá kỹ năng số; 100% cán bộ, chiến sĩ sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2.