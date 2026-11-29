Cụ thể, 100% đơn vị hành chính đã thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng; các khoản chi mua sắm, thanh toán hành chính đều thực hiện qua chuyển khoản, không dùng tiền mặt. Hiện toàn tỉnh có trên 160 nghìn tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng, đồng thời ghi nhận hơn 2,1 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động, hạ tầng hơn 2500 máy ATM/POS; phủ sóng trên 85% điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR hoạt động ổn định.

Kiosk dịch vụ công đang trở thành một giải pháp hiện đại giúp nâng cao hiệu quả hành chính công - Ảnh: Q.V

Được biết, toàn tỉnh hiện có 2.062 thủ tục hành chính công trực tuyến, trong đó số thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 1687 thủ tục; số thủ tụchành chính dịch vụ công trực tuyến một phần là 375 thủ tục. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đều thực hiện xử lý văn bản đến và đi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật và các đơn vị chưa kết nối phần mềm dùng chung). Việc cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.