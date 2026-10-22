Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, kết quả công bố năm 2025 của Bộ Nội vụ cho thấy, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh đạt 90,01 điểm, xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố, đứng đầu trong 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 83,44%, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố và thứ 2 trong khu vực. Đây là những kết quả tích cực, phản ánh nỗ lực đổi mới phương thức điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã ban hành 401 văn bản về CCHC, hoàn thành 50/58 nhiệm vụ theo kế hoạch, đạt 86,2%; tổ chức kiểm tra tại 28/28 cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, trong đó có các video bằng tiếng dân tộc thiểu số, chương trình “Cầu nối số hóa từ cơ sở”, “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID” và “Bình dân học vụ số”. Tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn với 918 học viên, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được chú trọng.

Đồng chí Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, tỉnh phê duyệt tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu đối với 13 thủ tục hành chính đặc thù, đơn giản hóa thành phần hồ sơ của 191 thủ tục hành chính và cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với 111 thủ tục hành chính. Cả 124 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được trang bị cơ sở vật chất, phần mềm kết nối phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98,8% ở cấp tỉnh, trên 99,4% ở cấp xã. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, giảm 480 đơn vị, tương ứng 45,15% so với thời điểm ngày 1-7-2025.

Tuy nhiên, kết quả tự đánh giá Chỉ số CCHC đạt 54,18/68 điểm, bị trừ 13,82 điểm, cho thấy vẫn còn những mặt cần cải thiện. Đáng chú ý, tỉnh mới hoàn thành 20/75 mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt 26,67%; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt khoảng 12,3% kế hoạch năm, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,8% kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, khắc phục hồ sơ quá hạn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu CCHC của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện nhiệm vụ được giao, xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân, thời hạn khắc phục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tập trung xử lý các tiêu chí bị trừ điểm, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Đồng chí đề nghị quyết liệt khắc phục tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, bảo đảm giải quyết hồ sơ công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến và khai thác hiệu quả dữ liệu số hóa, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có.

Đối với kỷ luật, kỷ cương hành chính, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động phối hợp, tập trung nguồn lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.