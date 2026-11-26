Một hội nghị phổ biến kiến thức, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vào tháng 10-2026. Ảnh: Lam Phương

Trong đó, sở sẽ tổ chức Hội nghị Năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero). Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân trong bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội đối với chủ trương phát triển điện hạt nhân và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Ngoài ra, sở còn phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) tổ chức hội nghị đào tạo phổ biến kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Nội dung đào tạo tập trung về việc phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; phân tích nguy cơ về sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn; công tác chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân…