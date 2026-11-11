Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Các VKSQS đã chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức nhiều Hội nghị tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1500 lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tại 6 đơn vị thuộc Quân khu 1. Nội dung tuyên tuyền đã được đội ngũ Báo cáo viên tập trung biên soạn, gắn với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ và các hình thức vi phạm thường xảy ra. Qua đó giúp quân nhân trang bị kiến cho mình các thức pháp luật thiết thực, đặc biệt là tăng cường khả năng nhận diện, phòng ngừa và xử trí các tình huống pháp lý có thể xảy ra ngay tại nơi quân nhân sinh hoạt và làm việc.

Báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền tại đơn vị.

Điểm nhấn trong công tác hưởng ứng Ngày pháp luật là việc triển khai thực hiện Đề án 1371 trong pháp huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hai cấp VKSQS Quân khu đã đẩy mạnh tuyền truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng biên giới, hướng việc tuyên truyền với nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đơn vị trên địa bàn và trách nhiệm của công dân trong chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Cán bộ, Kiểm sát viên tổ chức phát Poster, tài liệu đến nhân dân địa phương.

Đa dạng hoạt động hưởng ứng trong tổ chức trưng bày, giới thiệu sách pháp luật và các tài liệu tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Đây là dịp mỗi cán bộ, Kiểm sát viên được học tập, nghiên cứu chuyên sâu, xây dựng ý thức tự giác chấp hành và nâng cao sự hiểu biết của bản thân trong đa dạng các lĩnh vực pháp luật. Qua đó giúp trao dồi kiến thức pháp lý, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đa dạng các đối tượng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo cơ quan tổ chức giới thiệu, thuyết minh sách cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.

Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 1 tiếp tục thể hiện vai trò đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức pháp luật đầy đủ, ý thực tự giác trong chấp hành kủ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật và hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.