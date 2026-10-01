Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng 'Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ' 4-10

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình, giúp mọi người nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy cũng như hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra.

Lực lượng PCCC và CNCH đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với học sinh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào quan điểm lấy phòng ngừa là chính, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong "thời điểm vàng" 5 phút đầu kể từ khi xảy ra cháy, với phương châm "4 tại chỗ": lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy ở trong dân.

Các địa phương xây dựng, đăng phát clip cổ động, cảnh báo, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tổ chức tuyên truyền lưu động; treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, các trục đường chính khu vực đô thị, chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư và những nơi có nguy cơ cháy, nổ từ ngày 1-10 đến hết ngày 10-10-2026. Tùy tình hình thực tế, các đơn vị có thể tổ chức xe tuyên truyền cổ động, mít tinh, hội thao, hội thảo, diễn tập phương án PCCC và CNCH.

SIẾT CHẶT CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và CNCH để kịp thời phát hiện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ và khắc phục vi phạm; tăng cường trực, tuần tra, canh gác ngoài giờ hành chính. Đồng thời, rà soát số lượng, chất lượng các phương tiện, thiết bị chữa cháy đã trang bị, kịp thời sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng.

Siết chặt công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh, hạn chế thấp nhất xảy ra tai nạn cháy, nổ.

Cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên được phát động phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu; vận động gia đình, người thân và Nhân dân chấp hành nghiêm quy định về an toàn PCCC tại nơi làm việc và gia đình; xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC.

Công an tỉnh, chính quyền cơ sở và các cơ quan truyền thông cùng vào cuộc.

Công an tỉnh và UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch hưởng ứng; theo phân cấp, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức đợt tổng kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện quy định về PCCC và CNCH đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại, khu - cụm công nghiệp, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và khu dân cư. Qua kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; yêu cầu các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ tăng cường tự kiểm tra, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, nhất là ban đêm, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình an toàn PCCC và CNCH, đổi mới phong trào toàn dân tham gia, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp tăng thời lượng tin, bài, ưu tiên khung giờ, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền để trang bị cho người dân kiến thức pháp luật, kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tuyên truyền hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên các kỳ vé số, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng này.

Các sở, ngành tỉnh và UBND các xã, phường báo cáo kết quả hưởng ứng về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15-10-2026. Công an tỉnh được giao chủ trì, tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) và UBND tỉnh.

Việc triển khai đồng bộ các nội dung trên được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác PCCC và CNCH, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.