Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các sở, ngành đẩy mạnh các giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổng hợp cơ chế đang thực hiện, rà soát quy định để xây dựng nghị quyết chung về thu hút nhân lực chất lượng cao. Lưu ý chính sách đưa ra phải sát thực tiễn, có đánh giá, số liệu chứng minh và đặc biệt quan tâm đến việc thu hút đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, xem xét thành lập Ban chỉ đạo với sự tham gia của lãnh đạo thành phố nhằm triển khai nhiệm vụ sâu sát, toàn diện.

Đối với lĩnh vực công nghiệp văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cuối năm 2026 sở sẽ xây dựng kế hoạch, xác định sản phẩm cụ thể, nhiệm vụ của các ngành và cơ chế, chính sách cần áp dụng. Hiện một số chính sách liên quan đến tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, tạo thuận lợi cho các đoàn làm phim quảng bá hình ảnh thành phố, phát triển sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang thương hiệu thành phố… đang được xây dựng, hoàn thiện trình HĐND thành phố xem xét. Trong thời gian đến, ngành tập trung nguồn lực phát triển nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật đặc biệt. Danh mục sự kiện năm 2027 đang được xây dựng và cụ thể hóa nhiều nội dung hợp tác với doanh nghiệp.

Một nội dung đang được quan tâm là lĩnh vực kinh tế đêm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đang hoàn thiện kế hoạch phát triển theo hướng khả thi để triển khai trên thực tế. Trong đó, ngành đề xuất hỗ trợ đẩy nhanh các dự án lớn, ưu tiên nguồn lực và tổ chức các lễ hội nhằm kích cầu du lịch, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm phải xác định rõ sản phẩm cụ thể, có điểm nhấn. Từ nay đến cuối năm, cần làm rõ những cơ chế, chính sách đang nghiên cứu ban hành và các hoạt động cụ thể sẽ triển khai. Các sở, ngành phải chủ động làm việc với doanh nghiệp để xúc tiến các hoạt động, sự kiện cụ thể, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm, phát huy được tiềm năng, lợi thế của thành phố.