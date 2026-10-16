Đẩy mạnh các giải pháp an toàn điện trong cộng đồng
Công ty Điện lực Đồng Nai đang tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn điện, nhất là trong mùa mưa, ngập lụt và khi thời tiết diễn biến bất thường. Các đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát, nhận diện và xử lý các nguy cơ có thể gây sự cố; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, phòng ngừa tai nạn điện.
Cụ thể, ngành điện phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh kiểm tra hệ thống điện sau công tơ, nhất là dây dẫn, aptomat, ổ cắm và các thiết bị bảo vệ; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một đường dây và kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị xuống cấp, hư hỏng.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, rà soát lưới điện được tập trung tại các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu vực tập trung đông người và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, góp phần hạn chế sự cố và tai nạn điện.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/day-manh-cac-giai-phap-an-toan-dien-trong-cong-dong-e355926/