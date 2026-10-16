Đẩy mạnh các giải pháp an toàn điện trong cộng đồng

Cụ thể, ngành điện phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh kiểm tra hệ thống điện sau công tơ, nhất là dây dẫn, aptomat, ổ cắm và các thiết bị bảo vệ; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một đường dây và kịp thời thay thế dây dẫn, thiết bị xuống cấp, hư hỏng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, rà soát lưới điện được tập trung tại các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khu vực tập trung đông người và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, góp phần hạn chế sự cố và tai nạn điện.