Đẩy mạnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số

Người dân thành phố Hồ Chí Minh mua sắm hàng hóa tại siêu thị. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ngày 30/9, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 7887/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 với chủ đề chính là “Công nghệ trách nhiệm-Tiếp cận công bằng-Tiêu dùng an tâm.”

Chủ đề tập trung vào ba nội dung trọng tâm của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo Kế hoạch, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2027, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các dịp mua sắm cao điểm trên thị trường.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1/2027, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2027, tùy theo tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Tại Trung ương, dự kiến tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 làm hoạt động trọng tâm, kết hợp với một số hoạt động cộng đồng và chương trình hưởng ứng phù hợp với chủ đề của năm. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tham gia của doanh nghiệp tiếp tục được triển khai với hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế; chú trọng ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng và tăng cường hỗ trợ người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước căn cứ vào tình hình thực tế để lập kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 trên địa bàn, bảo đảm toàn bộ các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương đều có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, quảng bá.

Với chủ đề “Công nghệ trách nhiệm-Tiếp cận công bằng-Tiêu dùng an tâm,” Bộ Công Thương kêu gọi, động viên và khuyến khích mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng chủ động tham gia với tinh thần trách nhiệm; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội. Qua đó, phát huy trách nhiệm của tất cả các chủ thể, bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, công bằng, minh bạch, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững./.