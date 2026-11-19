Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng công tác bảo tồn, bảo tàng và hệ thống di tích; đặc biệt chú trọng tình trạng xuống cấp của các thiết chế văn hóa lớn. Kết quả báo cáo UBND thành phố và gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/12/2026.

Thành phố đẩy mạnh sưu tầm, bổ sung các bộ sưu tập hiện vật tại bảo tàng công lập; lập danh mục di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đồng thời triển khai số hóa di sản văn hóa, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ, chia sẻ với Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, hoàn thành trước ngày 31/12/2027.

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tăng cường tổ chức hoạt động học tập, trải nghiệm tại bảo tàng, di tích, gắn giáo dục di sản với rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Sở Ngoại vụ thúc đẩy hợp tác với UNESCO và các đối tác quốc tế; hỗ trợ vận động hồi hương, tiếp nhận hiến tặng hoặc chuyển giao hợp pháp cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt có xuất xứ từ Đà Nẵng đang lưu giữ ở nước ngoài.

Các sở, ngành phối hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo trong số hóa, phục dựng di sản; bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh mạng và phòng chống trộm cắp cổ vật. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm rà soát hệ thống di tích, bố trí nguồn lực tu bổ, chống xuống cấp; triển khai số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và lập danh mục di vật, cổ vật có nguồn gốc địa phương.