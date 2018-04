Đây là xế hộp đẹp nhất thế giới năm 2018: Range Rover Velar

Range Rover Velar vừa được vinh danh là chiếc xe có thiết kế đẹp nhất trong khuôn khổ giải thưởng World Car Awards 2018.

Range Rover Velar vừa được xướng tên là chiếc xe đẹp nhất trên thế giới với danh hiệu World Car Design of the Year trong khuôn khổ giải thưởng World Car Awards 2018 tại New York. Được biết, Velar là chiếc xe thứ tư liên tiếp trong gia đình Jaguar Land Rover được trao giải thưởng này, sau Jaguar F-Type, Range Rover Evoque, và Jaguar F-Pac.

Range Rover Velar là mẫu xe SUV hạng sang với nhiều điểm nhấn thú vị về thiết kế với đầu xe là lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn pha Matrix-Laser LED tinh tế.

Chiếc xe này lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam với giá 4,9 tỷ đồng hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Số đo của chiếc xe này là 4.365 x 2.125 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở 2.660 (mm).

Trong trường hợp bạn chưa biết World Car Awards là giải thưởng nằm trong khuôn khổ triển lãm New York International Auto Show. Giải thưởng này bao gồm sáu hạng mục con là World Car Design (xe có thiết kế tốt nhất), World Green Car (xe thân thiện với môi trường nhất), World Urban Car (xe đô thị tốt nhất), World Luxury Car (xe sang tốt nhất), World Performance Car (xe vận hành tốt nhất) và hạng mục danh giá World Car of the Year (xe của năm). Những danh hiệu này đều được đánh giá bởi một hội đồng các nhà báo uy tín chuyên viết về xe hơi và những chiếc xe ghi danh giải thưởng phải được bán tại ít nhất hai châu lục trở lên.

Range Rover Velar có nhiều phiên bản khác nhau, tuy nhiên tại Việt Nam các phiên bản chủ yếu có động cơ Si6, 3.0L V6, Supercharged, 380 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450Nm, cho tốc độ tối đa đạt 250 km/h.

Người đứng đầu mảng thiết kế của Land Rover, Gerry McGovern, chia sẻ: “Sự phát triển không ngừng trong triết lý thiết kế của chúng tôi được thúc đẩy bởi sự tập trung liên tục vào việc tạo ra những chiếc xe mà người dùng khao khát.”

Ông Gerry cho biết Range Rover Velar sẽ mang đến một góc nhìn mới hiện đại hơn cho dòng xe Range Rover cùng nhiều công nghệ cách tân biến nó trở thành một chiếc xe tuyệt vời để người dùng tận hưởng. Để được vinh danh ở vị trí này, Velar đã đánh bại hai ứng viên khác là Lexus LC 500 và Volvo XC60. Tuy nhiên, Volvo XC60 chính là dòng xe nhận giải thưởng World Car of the Year (xe của năm) của giải thưởng năm nay.

Một số giải thưởng khác được trao cũng phải kể đến World Urban Car (xe đô thị tốt nhất) dành cho Volkswagen Polo, World Luxury Car (xe sang tốt nhất) dành cho Audi A8, World Performance Car (xe vận hành tốt nhất) dành cho BMW M5 và World Green Car (xe thân thiện với môi trường nhất) dành cho Nissan Leaf.

Lê Nam Khánh