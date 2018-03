Đây là tất cả 'chiến binh' từ 3 ông lớn SM - YG - JYP sẽ đổ bộ Kpop tháng 4

Super Junior, EXO - CBX, TWICE, EXID,... thi nhau lên sóng, ai sẽ là 'trùm cuối' trong lần đụng độ này đây?

Tiếp nối một tháng 3 đầy “sóng gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc, “bản đồ” Kpop tháng 4 lần nữa ghi nhận sự trở lại của vô vàn tên tuổi từ tiền bối đến tân binh.Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc cạnh tranh giữa các đại điện của 3 “ông lớn” SM, YG và JYP hứa hẹn mang đến “bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn và khiến khán giả bùng nổ giữa cơn bão nhiệt đới mùa hè đang tới gần.

Không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay mang ẩn ý gì từ YG, khi Really Really phát hành ngày 4/4/2017 và Love Me Love Me lên sóng đúng 4 tháng sau đó, thì công ty tiếp tục chọn 4/4 tới đây làm ngày trở lại của Winner với album thứ 2 Everyd4y.

“Bố Yang” cũng chia sẻ, đây sẽ là ca khúc mà ai cũng phải nghe khiến fan tò mò cùng mong chờ.

Liệu Everyd4y có đánh bại được Really Really?

Sau khi “mang chuông đi đánh xứ người” thành công, thì TWICE tiếp tục cho thấy sự chăm chỉ của nhóm bằng một mini album thứ 5 mang tên What Is Love? lên sóng vào 9/4. Ca khúc chủ đề cũng do chính chủ tịch Park Jin Young “cầm cân nảy mực”.

Vẫn giữ hình ảnh kẹo ngọt không thay đổi, liệu TWICE có khiến khán giả nhàm chán?

Nửa đêm ngày sinh nhật của mình (26/3), Xiumin đăng tải trên fanboard của EXO 2 câu đố khá hóc búa. Sau khi giải ra thì các fan tìm được thông tin comeback, xác nhận EXO-CBX sẽ trở lại bằng một mini album vào 10/4. Đây là lần comeback đầu tiên kể từ khi nhóm nhỏ nhà EXO ra mắt với ca khúc Hey Mama.

Lên sóng sau TWICE 1 ngày, liệu EXO-CBX có vượt nổi girlgroup xu hướng này?

Tiền bối cùng nhà Super Junior cũng tái xuất người hâm mộ vào 12/4 với bản repackage cho album Replay. Sẽ có thêm 4 ca khúc mới bao gồm MV cho bài hát chủ đề Lo Siento cùng Me & U, Super Duper và Hug. Đây là lần đầu tiên nhóm trải nghiệm dòng nhạc Pop - Latin khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng chờ đợi.

Concept comeback… và Heechul trở thành tâm điểm chú ý bởi tạo hình “bà thím”.

Ngoài cuộc đại chiến Big3, “đường đua” Kpop tháng 4 còn có những đối thủ nặng kí khác.

EXID cũng là một cái tên được người hâm mộ mong đợi nhất kể từ khi nhóm “tung thính”. Lần trở lại vào ngày 2/4 này vẫn chỉ có 4 thành viên, trưởng nhóm Soiji vì vấn đề sức khỏe nên tạm thời vắng mặt.

Teaser MV cho bài hát chủ đề mang tên Lady. Từ chất nhạc bắt tai đến hình ảnh cực cá tính khiến fan càng “đứng ngồi không yên”.

Oh My Girl sẽ comeback cùng ngày 2/4 với concept mới mẻ thông qua việc quảng bá nhóm nhỏ. Bài hát chủ đề Banana Allergy Monkey sẽ do unit Hyojung, Binnie, Arin thể hiện. Các thành viên còn lại sẽ hát ca khúc b-side Hadeola. Sẽ có 2 câu chuyện kết nối giữa 2 bài hát. Cùng chờ xem, Oh My Girl có làm nên chuyện lần này không nhé!

Boygroup nhà CUBE Pentagon cũng cho lên kệ mini album thứ 6 mang tên Positive cùng ngày.

Các chàng trai của Produce 101 mùa 2 cũng được dịp tái ngộ nhau trên sân khấu tháng 4 này.

Ngày 3/4, The Boyz cũng sẽ cho phát hành mini album The Start.Trong teaser tên từng thành viên được gọi lên và họ quay đầu lại nhìn, đây như sự bắt đầu lại của nhóm.

Cặp đôi được nhiều người quan tâm trong Produce 101 mùa 2 Hyeongseop và Euiwoong tiếp tục kết hợp với nhau trong dự án Dyed with Dreams ra mắt vào 10/4.

“Chíp em” Yoo Seonho cũng sẽ được CUBE cho đánh lẻ debut vào 11/4 với mini album.

Các tân binh xuất thân từ những chương trình sống còn cũng chọn thời điểm này ra mắt. Liệu họ có vượt qua được các tên tuổi đình đám để gây ấn tượng với khán giả hay không?

UNB - tân binh ra đời từ chương trình The Unit của đài KBS sẽ chính thức debut vào ngày 7/4 với album mang tên Boyhood.

Girlgroup chung xuất thân - UNI.T cũng sẽ sớm “chào sân” Kpop trong tháng 4 dù chưa ấn định ngày.

Nhà Luk Factory sẽ “xuất xưởng” nhóm nhạc nam - Noir vào ngày 9/4 với album đầu tay Twenty’s Noir. Boygroup này từng có 3 thành viên xuất hiện trong Produce 101 mùa 2.

Lâm Nhi