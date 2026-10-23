Đây là nguyên nhân khiến miền Bắc gia tăng nắng nóng

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ gia tăng cường độ nắng thậm chí có nơi nắng nóng.

Nguyên nhân do áp cao cận nhiệt đới sẽ hoạt động mạnh hơn xua tan mây ẩm khiến nắng tới sớm và kéo dài liên tục.

Hôm nay nắng nóng sẽ xuất hiện ở phường Hòa Bình, Phú Thọ. Đến thứ Bảy số điểm nắng nóng xuất hiện nhiều hơn tại các phường: Chí Linh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Từ Sơn, Hoàn Kiếm, Tân Hòa, Hòa Bình với mức nhiệt 35 độ.

Thời tiết tại miền Trung mưa đã giảm hẳn khi nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu. Từ phường Tĩnh Gia tới phường Phan Thiết và Cao nguyên Trung Bộ không mưa, trời có nắng. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng 31-33 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, mưa dông có xu hướng giảm dần do nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu, rãnh thấp xích đạo cũng dịch chuyển xuống phía Nam giảm bớt mức độ hội tụ. Từ Chủ nhật Nam Bộ giảm hẳn mưa.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục nắng nóng kéo dài. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/10 đến ngày 24/10

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 24/10 đến ngày 01/11

- Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Riêng ngày 25-26/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ ngày 26/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (riêng ngày 26/10 mưa tập trung ở phía Bắc khu vực).

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.