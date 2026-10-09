Đây là lý do xu hướng trồng gừng thủy sinh trong nhà ngày càng được ưa chuộng

Cách trồng gừng bonsai tại công sở

Nếu bạn cũng muốn trồng gừng bonsai tại nơi làm việc, hãy chuẩn bị một nhánh gừng lớn, chậu trồng và nước. Sau vài ngày, bạn sẽ thấy gừng nảy mầm và dần phát triển thành cây lớn.

Theo VTC News, gừng không quá kén chọn chậu đựng, bạn có thể tận dụng vỏ chai, cốc cà phê cũ, bát hoặc bất cứ món đồ nào có thể đựng được. Tuy nhiên, nếu muốn đảm bảo tính thẩm mỹ, giúp cây gừng của bạn trông đúng như một cây bonsai thực thụ, hãy sử dụng đĩa gốm hơi sâu lòng có màu sẫm hoặc một lọ đựng thủy tinh miệng rộng để có thể ngắm được phần rễ của gừng.

Vì củ gừng còn có ý nghĩa trang trí nên việc chọn hình dáng gừng cũng rất quan trọng. Nên chọn củ có dáng đẹp, tròn trịa, thân lớn, củ chắc khỏe, màu sắc tươi sáng. Điều đó cho thấy củ gừng chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cây mọc to đẹp hơn.

Sau khi đã chuẩn bị, bạn tiến hành các bước sau: Sử dụng một cốc nhỏ có đất, chôn 1/3 củ gừng vào đất và phun nước mỗi ngày. Sau khoảng 1 tuần, rễ và mầm sẽ bắt đầu nhú lên từ củ gừng.

Sau khi củ gừng đã mọc mầm, bạn cho gừng vào khay nước (không nên cho quá nhiều nước vì có thể gây hỏng gừng, chỉ cần ngập phần rễ là được). Cứ ba ngày thì thêm nước một lần và luôn giữ cho nước trong chậu được sạch sẽ.

Nếu bạn cũng muốn trồng gừng bonsai tại nơi làm việc, hãy chuẩn bị một nhánh gừng lớn, chậu trồng và nước. Sau vài ngày, bạn sẽ thấy gừng nảy mầm và dần phát triển thành cây lớn. Ảnh: Đinh Huế

Đặt khay gừng ở nơi thông thoáng, có đủ ánh sáng và không bị nắng trực tiếp chiếu vào. Nếu các mầm phát triển và ra lá bình thường, bạn chỉ cần duy trì nước sạch trong bình, không cần phải bổ sung dinh dưỡng. Sau vài tuần, bạn sẽ có một cây gừng bonsai rất đẹp mắt tại văn phòng làm việc.

Lý do xu hướng trồng gừng thủy sinh trong nhà ngày càng được ưa chuộng

Sự bất tiện lớn nhất của việc trồng cây cảnh bằng đất trong nhà chính là vấn đề vệ sinh. Đất trồng khi tưới nước rất dễ bị vẩy ra xung quanh, làm bẩn mặt bàn, sàn gỗ hay các tài liệu làm việc. Ngoài ra, đất ẩm ướt trong môi trường thiếu thoáng khí dễ trở thành tổ cho ruồi giấm, muỗi, nấm mốc hoặc tỏa ra mùi ẩm mốc khó chịu.

Trồng gừng thủy sinh giải quyết triệt để toàn bộ những phiền toái đó. Việc sử dụng hoàn toàn bằng môi trường nước trong suốt mang lại một vẻ đẹp tối giản và tinh khiết.

Sự kết hợp giữa sắc nâu thô mộc của củ gừng, màu trắng trong của nước và bộ rễ, cùng màu xanh mượt lá gừng tạo nên một tổng thể trang nhã, cực kỳ thích hợp để đặt tại bàn làm việc cá nhân, bàn trà phòng khách, kệ sách hay quầy lễ tân.

Trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, phần lớn người trẻ và các gia đình sinh sống tại các căn hộ chung cư hoặc nhà phố có diện tích hạn chế. Việc sở hữu một khoảng sân vườn nhỏ hay một ban công rộng để làm vườn trở thành điều xa xỉ. Trồng gừng trong nước chính là giải pháp "phủ xanh" không gian sống mang tính đột phá cho các diện tích hẹp.

Trồng gừng trong nước chính là giải pháp "phủ xanh" không gian sống mang tính đột phá cho các diện tích hẹp.

Mặt khác, từ củ, rễ, thân cho đến lá gừng đều chứa lượng tinh dầu thơm tự nhiên giàu zingiberene và bisabolene. Tinh dầu này tỏa ra trong không khí còn có khả năng hỗ trợ làm sạch vi khuẩn bay lơ lửng, đồng thời xua đuổi các loại côn trùng giúp bầu không khí sống trong căn phòng của bạn trở nên trong lành.

Cây gừng còn được người xưa xem là loại cây mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, theo quan niệm dân gian, gừng là biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mạnh mẽ. Dù chỉ là một nhánh củ nhỏ, đặt xuống đất vẫn có thể nảy mầm, đâm chồi và phát triển xanh tốt. Chính khả năng thích nghi ấy khiến người xưa ví cây gừng như hình ảnh của ý chí vươn lên trước khó khăn, nghịch cảnh.

Người xưa quan niệm những loại cây có sức sống dẻo dai sẽ góp phần mang đến nguồn sinh khí tích cực cho không gian sống. Bên cạnh ý nghĩa tinh thần, cây gừng còn được yêu thích bởi vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi. Chỉ cần một chậu gừng nhỏ đặt nơi cửa sổ, ban công hay sân trước cũng đủ mang đến sắc xanh tự nhiên cho ngôi nhà.

Lưu ý khi trồng gừng

Cũng theo Báo Giao dục và Thời đại, nếu để chậu gừng nơi bóng râm thì củ sẽ nhỏ và ít, nên để nơi có thời gian chiếu sáng từ 5-6h thì cho củ nhiều hơn. Tuy nhiên cây gừng cũng có thể sinh trưởng tốt nơi có nhiều ánh sáng nhưng lá bị nhạt màu hơn.

Vì trồng gừng tại nhà nên hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên nhổ sạch cỏ dại, bón thêm đất phân trên mặt chậu kịp thời, tưới nước đầy đủ là cây gừng sẽ luôn xanh tốt.

Trong quá trình sinh trưởng, củ gừng có xu hướng nhô lên trên, khi thấy lồi củ thì bón lên một lớp đất hỗn hợp dầy 3-4 cm. Khoảng 7-8 tháng cây gừng sẽ già, lá sẽ héo vàng và rụng đi. Lúc này không cần tưới nước, củ gừng đã đủ thời gian thu hoạch sử dụng hay làm hom giống cho kỳ sau (củ gừng đã già).

Nếu muốn sử dụng củ gừng thì cây được 5-6 tháng là có thể đào lấy củ. Khi đào phải nhẹ tay tránh làm đứt rễ, trầy củ, tạo vết thương khiến sâu bệnh dễ xâm nhập.

Vì trồng gừng tại nhà nên hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên nhổ sạch cỏ dại, bón thêm đất phân trên mặt chậu kịp thời, tưới nước đầy đủ là cây gừng sẽ luôn xanh tốt.