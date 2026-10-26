Đây là lý do iPhone Duo hỏng màn hình?

iPhone Duo bị lỗi sọc màn hình sau vài lần gập màn hình. Ảnh: CuriousHagi.

Sau khi một số người dùng phản ánh iPhone Duo bị nứt màn hình chỉ sau ít giờ sử dụng, YouTuber CuriousHagi đã thử tái hiện sự cố để tìm nguyên nhân. Anh sau đó tháo rời chiếc điện thoại và phát hiện một thanh kim loại bị gãy bên trong bản lề.

Theo đó, bộ phận này giúp 2 nửa điện thoại chuyển động khi người dùng gập mở thiết bị. CuriousHagi nhận thấy thanh kim loại có một rãnh nhỏ và bị gãy ngay tại vị trí đó.

Trong quá trình kiểm tra, YouTuber này còn tìm thấy dấu vết va chạm giữa bản lề và tấm kim loại đỡ màn hình. Điều này khiến anh nghi ngờ các chi tiết bên trong có thể mắc vào nhau khi người dùng mở điện thoại.

Tuy nhiên, CuriousHagi chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân dẫn đến mọi trường hợp hư hỏng.

Trước đó, một số khách hàng đã chia sẻ hình ảnh iPhone Duo gặp lỗi trên Reddit. Các vết nứt thường xuất hiện gần nếp gấp. Một vài trường hợp còn ghi nhận những đường sáng bất thường chạy ngang màn hình.

Một người dùng tại Australia cho biết chiếc điện thoại của anh gặp sự cố sau khoảng 6 giờ sử dụng. Anh khẳng định chưa làm rơi máy và mới gập mở chưa đến 20 lần.

Khi giới thiệu sản phẩm với bạn bè, người này cảm thấy có vật gì đó vướng bên dưới lớp hiển thị. Ngay sau đó, anh nghe tiếng rắc và phát hiện vết nứt gần khu vực gập. Khách hàng mang máy đến Apple Store và được đổi một sản phẩm mới.

Những phản ánh trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Apple chính thức mở bán iPhone Duo ngày 23/10. Đây là mẫu smartphone gập đầu tiên của Táo khuyết, với giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ.

Bên cạnh CuriousHagi, nhóm chuyên gia sửa chữa iFixit cũng tiến hành tháo rời sản phẩm để nghiên cứu cấu tạo. Nhóm đặt nghi vấn về cách các bộ phận bên trong di chuyển khi người dùng đóng mở điện thoại.

Theo các chuyên gia, cơ chế gập phức tạp có thể gây ra vấn đề nếu nhiều chi tiết chuyển động không hoạt động đúng vị trí. Tuy nhiên, những phát hiện hiện tại chưa đủ để xác định nguyên nhân chính xác của sự cố.

Apple cũng chưa đưa ra kết luận chính thức về tình trạng nứt màn hình. Do đó, giới công nghệ vẫn chưa rõ đây là lỗi thiết kế có thể ảnh hưởng đến nhiều máy hay chỉ xuất hiện trên một số sản phẩm riêng lẻ.

Dù vậy, các phản ánh ngay sau ngày mở bán đã làm dấy lên lo ngại về độ bền của iPhone Duo, đặc biệt khi cơ chế gập là điểm khác biệt lớn nhất của mẫu điện thoại này.