Đây là chú đà điểu đang gây 'náo loạn' nước Nhật

Một con đà điểu Emu (loài chim to lớn không biết bay, có nguồn gốc từ Úc và đứng thứ hai trên thế giới về kích thước) đã làm náo loạn thành phố Moriyama, sau khi được báo tin là đang chạy tự do trong khu dân cư thuộc tỉnh Shiga.

Nó đã dẫn cảnh sát vào cuộc truy đuổi kéo dài 2 giờ trước khi bị dồn vào thế bí và bắt giữ an toàn tại một khu chung cư. Con đà điểu này được xác định đã trốn khỏi sở thú Horii. Sở thú lưu động này cho biết, con chim chưa đầy một năm tuổi và được phép đi lại gần lối vào, nhưng hiện chưa xác định được nó đã trốn thoát bằng cách nào. Sở thú cho biết, họ đang rà soát các biện pháp an ninh, nhưng vẫn có kế hoạch tiếp tục nuôi Emu. Không có trường hợp bị thương nào được ghi nhận trong thời gian con chim lớn này chạy tự do.