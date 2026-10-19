Đây là chiếc iPhone Pro Max cũ giảm giá mạnh nhất tới gần 17 triệu đồng, xịn đẹp chẳng kém iPhone 18 Pro Max đáng mua nhất hiện nay

iPhone 15 Pro Max bản 256GB cũ giảm giá mạnh

iPhone 15 Pro Max

Ra mắt năm 2023, iPhone 15 Pro Max được Apple niêm yết tại Việt Nam với giá khởi điểm 34,99 triệu đồng cho bản 256GB và cao nhất 46,99 triệu đồng cho bản 1TB, chính thức lên kệ từ ngày 29/9/2023. Ba năm sau, chiếc máy từng là mẫu iPhone đắt nhất năm ấy đã trở thành một trong những lựa chọn được quan tâm nhiều trên thị trường máy cũ, với mức giá chỉ còn khoảng một nửa.

Theo bảng giá các chuỗi bán lẻ trong tháng 10/2026, bản 256GB cũ dao động từ khoảng 17,99 đến 24 triệu đồng tùy cửa hàng và tình trạng máy. Ở mức thấp, có nơi niêm yết bản 256GB từ 17,99 đến 18,99 triệu đồng, bản 512GB từ 19,99 đến 21,49 triệu đồng và bản 1TB 22,49 triệu đồng.

Có cửa hàng bán bản 256GB trầy đẹp giá 18,499 triệu đồng, bản like new 18,999 triệu đồng. Ở mức cao hơn, một bảng giá tổng hợp giữa tháng 10 ghi bản 256GB ở mức 22,79 triệu đồng. Tính ra, người mua bản 256GB cũ lúc này trả ít hơn khoảng 11 - 17 triệu đồng so với giá mở bán.

Mức giảm sâu này gắn liền với sự xuất hiện của thế hệ mới. Apple giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max ngày 10/9/2026, sau đó mở bán ngày 18/9/2026 tại hơn 65 quốc gia, trong đó có Việt Nam, với giá iPhone 18 Pro Max từ 41,99 triệu đồng. Như thường lệ, khi máy mới lên kệ, lượng máy cũ được thu đổi tăng lên và kéo giá các đời trước đi xuống.

Đánh giá iPhone 15 Pro Max

Giá rẻ không phải lý do duy nhất khiến iPhone 15 Pro Max cũ còn sức hút.

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, dù vậy, giá rẻ không phải lý do duy nhất khiến iPhone 15 Pro Max cũ còn sức hút. Tại WWDC 2026, Apple xác nhận iOS 27 hỗ trợ cùng danh sách máy với iOS 26, trong đó có iPhone 15 Pro Max, nên người mua vẫn được nhận phiên bản hệ điều hành mới nhất. Quan trọng hơn, Apple Intelligence chỉ chạy trên iPhone 15 Pro trở lên, tức 15 Pro Max có được bộ tính năng AI mà iPhone 15 và 15 Plus cùng đời không có.

Phần cứng của máy cũng chưa lỗi thời. Chip A17 Pro vẫn đủ sức xử lý tốt các tác vụ thông thường lẫn chơi game, khung titan giúp máy nhẹ hơn thế hệ trước, còn camera tele zoom quang 5x là điểm riêng của bản Pro Max. Viên pin 4.422 mAh cho thời gian xem video tối đa 29 giờ, và cổng USB-C hỗ trợ chuẩn USB 3 với tốc độ tối đa 10 Gbps khi dùng cáp tương thích.

Tuy nhiên, chiếc máy ba năm tuổi này cũng có giới hạn. Một số tính năng Siri AI tiên tiến nhất trên iOS 27, vốn dựa vào mô hình chạy trực tiếp trên thiết bị, chỉ dành cho các mẫu mới hơn như iPhone Air và iPhone 17 Pro. Pin cũng là điểm đáng lo nhất, bởi phần lớn máy trên thị trường đã có viên pin hơn hai năm tuổi. Thêm vào đó, trọng lượng 221 g khiến máy khá nặng khi cầm lâu, và dù đã giảm, giá 15 Pro Max cũ vẫn cao hơn đáng kể so với 14 Pro Max cũ.

iPhone 15 Pro Max có đáng mua thời điểm này?

Vì thế, người mua nên đặt 15 Pro Max cạnh các lựa chọn lân cận. Nếu muốn tiết kiệm thêm, iPhone 15 Pro 256GB cũ có giá khoảng 15,499 triệu đồng, vẫn dùng được Apple Intelligence nhưng màn hình nhỏ hơn và không có tele 5x. Nếu sẵn sàng chi nhiều hơn, iPhone 16 Pro Max 256GB cũ từng được niêm yết khoảng 25,69 - 29,79 triệu đồng theo bảng giá tháng 8/2026, còn giá tháng 10/2026 của mẫu này chưa có thông tin xác nhận.

Khi đã chọn được máy, khâu kiểm tra quyết định phần lớn trải nghiệm về sau. Người mua nên xem dung lượng pin tối đa trong mục Cài đặt > Pin, kiểm tra lịch sử thay linh kiện trong mục Giới thiệu, thử Face ID, camera, loa và chắc chắn máy đã đăng xuất iCloud. Cửa hàng có hóa đơn, bảo hành và chính sách đổi trả rõ ràng luôn là lựa chọn an toàn hơn.

Với ngân sách khoảng 18 - 23 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ phù hợp với người cần màn hình lớn, camera tele và muốn trải nghiệm Apple Intelligence. Ngược lại, ai ưu tiên thời lượng pin lâu dài hoặc muốn có đầy đủ tính năng Siri AI mới nhất sẽ nên cân nhắc một đời máy mới hơn.

Các bước kiểm tra kỹ thuật bắt buộc khi mua máy cũ

Theo Báo Đà Nẵng, để hạn chế rủi ro hỏng hóc linh kiện khi giao dịch thiết bị đã qua sử dụng, quy trình kiểm tra tại chỗ cần tuân thủ các bước kỹ thuật tiêu chuẩn:

Kiểm tra tình trạng pin: Truy cập Cài đặt > Pin để xác định Dung lượng tối đa còn lại.

Xác thực linh kiện: Kiểm tra mục Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu để theo dõi lịch sử bảo hành, thay thế linh kiện chính hãng hay linh kiện bên thứ ba.

Thử nghiệm chức năng phần cứng: Đánh giá hoạt động thực tế của cảm biến Face ID, cụm camera ở các mốc zoom (đặc biệt là mức 5x), chất lượng micro và hệ thống loa ngoài.

Xác thực tài khoản: Đảm bảo máy đã được đăng xuất hoàn toàn khỏi tài khoản iCloud và khôi phục cài đặt gốc thành công trước khi hoàn tất giao dịch.

Nhìn chung, với khoảng ngân sách từ 18 đến 23 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ là lựa chọn rất đáng giá cho nhu cầu sở hữu một thiết bị màn hình lớn, camera tiềm vọng chất lượng cao và khả năng tiếp cận hệ sinh thái Apple Intelligence. Ngược lại, nếu ưu tiên hàng đầu là thời lượng pin nguyên bản hoặc các tiện ích Siri AI thế hệ mới nhất, việc cân nhắc các dòng máy đời cao hơn sẽ là quyết định kỹ thuật hợp lý hơn.