Vào ngày 25/11, Chae Si Ra đã chia sẻ những bức ảnh trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc cô nỗ lực hết mình trong một buổi tập luyện cường độ cao tại phòng gym.

Trong các bức ảnh, Chae để lộ phần cơ lưng, cơ bắp tay và các khối cơ săn chắc đến kinh ngạc, một vóc dáng mà ít ai ngờ tới ở một người sinh năm 1968, hiện đã 58 tuổi.

Trước đây, vào thời kỳ đỉnh cao, cô từng là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao, nổi tiếng với vóc dáng mảnh mai và ngoại hình duyên dáng.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho một màn trình diễn trên sân khấu, cô đã quyết tâm thay đổi vóc dáng của mình. Chae chia sẻ: "Đối với màn trình diễn Bosal-chum, tôi thậm chí còn chú trọng vào sự săn chắc của đôi tay hơn cả các động tác múa. Tôi vốn không thích tập thể dục, thậm chí gần như không tập gì suốt một năm kể từ mùa Hè năm ngoái, nhưng từ mùa Xuân năm nay, tôi bắt đầu đến phòng gym đều đặn hơn. Dù gặp nhiều khó khăn về cả thể chất lẫn tinh thần từ thời tiết quá nóng cho đến quá lạnh, tôi vẫn giữ lời hứa với bản thân, duy trì việc tập luyện hai lần mỗi tuần trong suốt chín tuần rưỡi qua. Và cuối cùng, tôi đã hoàn thành xuất sắc màn trình diễn của mình. Tôi cần duy trì đà này và giữ vững phong độ. Suy cho cùng, tập thể dục rất tốt cho não bộ".

Vào ngày 18/11, Chae Si Ra đã góp mặt trong chương trình Masterpiece Dance Theater, một sự kiện đặc biệt thuộc khuôn khổ Liên hoan Múa Seoul lần thứ 47, diễn ra tại Nhà hát Nghệ thuật Arko ở Seoul. Tại đây, cô đã biểu diễn Bosal-chum, một tác phẩm tiêu biểu của Choi Seung-hee, người tiên phong trong lĩnh vực múa hiện đại Hàn Quốc.

Trong bộ trang phục màu vàng rực rỡ, Chae Si Ra khoe trọn vóc dáng hoàn hảo đến mức khó tin rằng cô đã bước sang tuổi 58. Dù thân hình mảnh mai phần nào được che giấu dưới lớp trang phục, nhưng đó chính là thành quả của sự kỷ luật nghiêm khắc, một nỗ lực bền bỉ nhằm duy trì thể trạng vượt xa độ tuổi thực của cô.