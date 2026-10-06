Đây là 4 tựa game mới miễn phí vĩnh viễn đầy hấp dẫn

Kho game miễn phí trên Steam tiếp tục trở nên phong phú với sự xuất hiện của hàng loạt sản phẩm mới mang nhiều màu sắc khác nhau. Lần này, game thủ PC có thể thoải mái lựa chọn giữa visual novel, tìm đồ vật, game bài truyền thống cho tới những trận đấu trực tuyến nhiều người chơi tốc độ cao.

Steam miễn phí 4 tựa game mới cho người dùng.

Mở đầu danh sách là "Foole's World", tựa game visual novel kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ, đưa người chơi qua 10 khu vực tối giản cùng hơn 50 câu hỏi mang tính đạo đức và cảm xúc mà mỗi lựa chọn đều tác động trực tiếp tới cái kết.

Giao diện của tựa game Foole's World.

Kế tiếp, "Catson Files: Wizard Town" mang lại trải nghiệm thư giãn nhẹ nhàng khi thử thách người chơi bước vào một thành phố phép thuật để tìm kiếm 100 chú mèo ẩn náu trong các công trình và đồ vật.

Hình ảnh trong game Catson Files: Wizard Town.

Đối với những ai yêu thích thể loại game bài, "Pixel Blackjack" sẽ tái hiện trò chơi Blackjack quen thuộc dưới phong cách đồ họa pixel hoài cổ. Sản phẩm này cung cấp hệ thống nhiệm vụ hàng ngày, tiến trình sự nghiệp, nhiều mẫu bàn và bộ bài để mở khóa, đồng thời hỗ trợ chế độ nhiều người chơi trực tuyến lên tới ba người.

Giao diện hoài cổ của game bài "Pixel BlackJack".

Trong khi đó, trò chơi "Curve Fever Pro" lại là sân chơi giàu tính cạnh tranh khi quy tụ tối đa 6 người cùng so tài trong một đấu trường. Các phương tiện sẽ tự động di chuyển và liên tục để lại đường chắn phía sau, kết hợp cùng ngư lôi và tên lửa tấn công để người chơi loại bỏ đối thủ nhằm trở thành người sống sót cuối cùng.

Curve Fever Pro mang tính cạnh tranh và đối kháng cao.

Đáng chú ý, cả bốn trò chơi này đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên Steam chứ không phải diện giảm giá 100% trong thời gian ngắn, giúp người dùng không phải lo lắng về thời hạn nhận. Dù quy mô tương đối nhỏ, bộ tứ sản phẩm này vẫn mang lại những phong cách trải nghiệm khác biệt để cộng đồng game thủ tự do bổ sung vào thư viện bất cứ lúc nào.