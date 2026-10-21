Dạy học sinh khuyết tật được tính phụ cấp thế nào?

Ông Bùi Duy Nam (Vĩnh Long) phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, cách tính phụ cấp ưu đãi khi giảng dạy học sinh khuyết tật như sau: Phụ cấp = Tiền lương 1 giờ dạy × 0,2 × Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có học sinh khuyết tật.

Ảnh minh hoạ.

Hiện nay ở các lớp dạy có học sinh khuyết tật thì các tiết dạy thực tế theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ví dụ như môn Toán 12 có 3*35 = 105 tiết + 1 tiết chuyên đề học tập*35 = 35 tiết, thì được hưởng 140 tiết theo Nghị định (các tiết đều có học sinh khuyết tật tham gia đủ).

Ông Nam hỏi, các tiết dạy như phụ đạo học sinh kém, ôn thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của trường thì có được hưởng chế độ dạy học sinh khuyết tật không (giả sử rằng các tiết đó học sinh khuyết tật đều có tham dự đủ)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT. Việc quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy để tính định mức tiết dạy của giáo viên được thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập, ngoài việc thực hiện chế độ làm việc theo quy định chung, còn được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với thời gian trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.

Mức phụ cấp được tính căn cứ vào số giờ thực tế giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật và tiền lương của một giờ dạy theo quy định hiện hành.