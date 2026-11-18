Boris Cherny (35 tuổi) là người tạo ra Claude Code, công cụ lập trình AI đình đám của Anthropic, đưa công ty trở thành một trong những động lực quan trọng của làn sóng AI. Nó có thể viết mã, thực thi câu lệnh và truy cập tệp để hoàn thành công việc thay người dùng.

Claude Code nhanh chóng được giới lập trình viên lẫn những người không chuyên tại Thung lũng Silicon đón nhận, giúp Anthropic sớm tạo được chỗ đứng trong môi trường doanh nghiệp. Sản phẩm cũng mở đường để các công cụ AI của công ty thâm nhập sâu hơn vào nhiều lĩnh vực như tài chính, pháp lý, tiếp thị và nhiều ngành nghề khác.

Boris Cherny là tác giả của công cụ AI lập trình Claude Code. Ảnh: contextjamming

Sự trỗi dậy của Claude Code

Cherny gia nhập Anthropic năm 2024, sau gần 7 năm làm việc tại Meta. Trong thời gian này, ông từng tham gia nhiều bộ phận khác nhau, gồm Instagram, Facebook Groups và nhóm phụ trách chất lượng mã nguồn, theo hồ sơ LinkedIn.

Năm 2022, khi còn làm tại Meta, Cherny cùng vợ chuyển tạm thời sang Nhật Bản để phục vụ công việc của bà. Cách xa đồng nghiệp ở California, ông nhận ra mình có thể dành cả ngày để lập trình mà không bị gián đoạn bởi các cuộc họp hay công việc quản lý dự án.

Trong tập podcast công nghệ The Peterman Pod năm 2025, Cherny cho biết ông rất thích khoảng thời gian đó.

"Khi viết code, tôi có một mối quan hệ mang tính cảm xúc với nó. Tôi thường nghĩ về những dòng mã khi thực sự đắm chìm trong một vấn đề. Tôi còn mơ về chúng", ông chia sẻ trên podcast.

Sau khi gia nhập Anthropic, Cherny dành một tháng thử nghiệm các mô hình AI của công ty, theo chia sẻ trên Lenny's Podcast. Trong giai đoạn đầu, phần lớn công việc của ông là xây dựng các nguyên mẫu nhằm kiểm tra giới hạn khả năng của AI do Anthropic phát triển.

Bước ngoặt đến vài tháng sau đó, khi Cherny tạo ra một công cụ giao diện dòng lệnh (CLI) cho Claude, cho phép trợ lý AI tương tác trực tiếp với hệ điều hành máy tính.

Ông đưa ra một yêu cầu đơn giản: xác định bài nhạc mình đang nghe.

Cherny bất ngờ khi công cụ tự viết mã để trả lời câu hỏi, dù ông không hề chỉ dẫn cụ thể cách thực hiện.

"Mô hình được cung cấp công cụ này và tự tìm ra cách sử dụng nó để trả lời câu hỏi mà tôi thậm chí còn không chắc nó có thể giải đáp được hay không", ông kể trên Lenny's Podcast.

Dự án phụ đó trở thành nền móng cho Claude Code, sản phẩm đạt doanh thu quy đổi theo tốc độ hiện tại hơn 2,5 tỷ USD trong tháng 2.

Để mở rộng phạm vi sử dụng Claude Code, Cherny thường xuyên trò chuyện trực tiếp với người dùng nhằm tìm hiểu cách họ khai thác sản phẩm. Đây là thói quen Cherny hình thành từ trước khi gia nhập Anthropic.

Khi làm việc tại Meta ở California, ông thường giới thiệu các tính năng mới cho nhân viên nhà ăn công ty để xem họ có thể nhanh chóng hiểu cách sử dụng hay không, theo chia sẻ trên The Peterman Pod.

Anthropic là một trong những phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới, nổi tiếng nhất với công cụ Claude Code. Ảnh: Bloomberg

Claude Code tác động đến thị trường AI

Theo Ara Kharazian, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty dịch vụ tài chính Ramp, đơn vị theo dõi chi tiêu của doanh nghiệp cho AI, ngân sách dành cho AI trong khối doanh nghiệp tăng tốc vào cuối năm 2025, sau khi Claude Code được phát hành rộng rãi vào tháng 5 cùng năm.

"Đó là phiên bản AI tiên tiến đầu tiên có giá trị thương mại, trực tiếp cải thiện năng suất cho một nhóm nghề nghiệp cụ thể", ông nói về Claude Code và các công cụ lập trình AI tương tự.

Công cụ lập trình của Anthropic cũng trở thành bàn đạp cho Claude Cowork, trợ lý AI phục vụ công việc văn phòng nói chung, có khả năng quản lý tệp và tự động hóa tác vụ.

Ý tưởng phát triển Cowork xuất hiện sau khi Cherny nhận thấy nhiều cá nhân và doanh nghiệp sử dụng Claude Code cho cả những công việc không liên quan đến kỹ thuật.

Bản thân ông cũng dùng công cụ này để thanh toán vé phạt đỗ xe và hỗ trợ quản lý dự án cho nhóm tại Anthropic, theo chia sẻ trên Lenny's Podcast.

Tại Mid-Ohio Food Collective, một tổ chức hỗ trợ thực phẩm, ngay cả những nhân viên không chuyên về công nghệ cũng thường xuyên sử dụng Claude Code, theo Mark Mollenkopf, Giám đốc kỹ thuật phần mềm của tổ chức.

Giám đốc phụ trách dinh dưỡng của đơn vị này từng dùng Claude Code để xây dựng một trò chơi có cách hoạt động giống Tinder dành cho thực phẩm, giúp các gia đình lựa chọn những món ăn lành mạnh hơn dựa trên sở thích cá nhân.

Ý tưởng này đã được ấp ủ gần một thập kỷ. Mollenkopf cho biết ông vẫn giữ những bức ảnh chụp bảng trắng ghi lại ý tưởng ban đầu từ năm 2017. Tuy nhiên, nhóm chưa thể triển khai vì phải ưu tiên nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, cho đến khi Claude Code có thể đảm nhận phần lớn công việc phát triển.

Anthropic chỉ mất 10 ngày để xây dựng Claude Cowork nhờ Claude Code. Điều này cho thấy sản phẩm do Cherny tạo ra không chỉ giúp thu hút khách hàng mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nội bộ của chính Anthropic.

Kỹ sư phần mềm sẽ trở thành 'người kiến tạo'

Anthropic đóng vai trò quan trọng nhưng cũng đầy mâu thuẫn trong làn sóng bùng nổ AI.

Công ty liên tục cảnh báo về những rủi ro của AI, cho rằng công nghệ này có thể gây ra những hậu quả thảm khốc. Tuy nhiên, Anthropic vẫn tiếp tục phát triển các mô hình mới.

Doanh nghiệp cũng lo ngại nền kinh tế chưa sẵn sàng trước tác động của AI đối với việc làm, trong khi vẫn liên tục cải tiến các công cụ như Claude Code và Claude Cowork để tự động hóa công việc.

Cherny là nhân vật nằm ngay trung tâm nghịch lý này. Theo khảo sát gần đây của trang công nghệ Stack Overflow với 30.000 lập trình viên, một số người cho rằng AI chưa thực sự có năng lực như những gì được quảng bá. Những người khác cảm thấy áp lực về hiệu suất và việc phải liên tục cập nhật công nghệ mới gia tăng, dẫn đến tình trạng kiệt sức.

Theo Cherny, công việc của một kỹ sư phần mềm vốn đã bao gồm nhiều nhiệm vụ hơn việc viết mã. Họ còn phải phối hợp với nhà thiết kế, làm việc cùng các nhóm khác và xác định nên xây dựng sản phẩm gì tiếp theo.

Khi AI đảm nhận phần lớn công việc lập trình, các kỹ sư sẽ có thêm thời gian tập trung vào những nhiệm vụ còn lại. Đó là lý do hồi tháng 3, Cherny dự đoán các vị trí kỹ sư phần mềm sẽ bắt đầu biến mất vào cuối năm nay.

"Chức danh của họ có thể sẽ là 'người kiến tạo'. Có thể chúng ta vẫn gọi họ là kỹ sư phần mềm nhưng công việc của họ sẽ rộng hơn rất nhiều so với những gì kỹ sư hiện nay đang làm", ông nói với CNN.

Năm 2026 sắp kết thúc, các vị trí kỹ sư phần mềm vẫn tồn tại, dù công việc có thể đã khác so với vài năm trước. Tuy nhiên, nếu có một điều ông học được trong thời gian sống tại Nhật Bản, đó là cách suy nghĩ dài hạn.

Cherny nhớ lại trải nghiệm học làm miso, loại gia vị truyền thống của Nhật Bản được tạo ra bằng cách lên men các loại ngũ cốc và đậu như đậu nành, lúa mạch. Ông học làm món này để gắn kết với những người hàng xóm.

Đây là sở thích có nhịp độ hoàn toàn trái ngược với thế giới công nghệ vốn luôn vận động nhanh mà Cherny quen thuộc. Một mẻ miso có thể mất hàng tháng mới hoàn thành.

"Miso là một điều thú vị, bởi nó dạy bạn cách suy nghĩ về những kỹ năng cần thời gian dài để phát triển. Bạn đơn giản là phải thật kiên nhẫn", ông nói.