Bùng nổ công trình xanh với yêu cầu khắt khe

Theo Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), đến hết tháng 9/2026, Việt Nam có 910 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, tổng diện tích sàn hơn 23,29 triệu m². Chỉ trong một quý, cả nước ghi nhận thêm 42 tòa nhà được cấp chứng nhận.

Sự gia tăng số lượng công trình xanh cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành xây dựng theo hướng bền vững, góp phần hiện thực hóa cam kết đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050. Xu hướng này cũng đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với ngành vật liệu xây dựng, khi lượng phát thải từ hoạt động sản xuất vật liệu được dự báo đạt khoảng 125 triệu tấn CO₂ tương đương vào năm 2030.

Đáng chú ý, các hệ thống đánh giá công trình xanh như LOTUS, Green Mark hay LEED không chỉ xem xét vật liệu kết cấu như gạch không nung, bê tông khí chưng áp hay xi măng phát thải thấp, mà còn xét đến tác động môi trường của vật liệu điện, trong đó có dây cáp điện.

Trong khi các nhóm vật liệu xây dựng cơ bản đã có thêm nhiều lựa chọn thân thiện với môi trường, danh mục dây cáp điện đáp ứng các tiêu chí này trên thị trường trong nước vẫn còn hạn chế, dù đây là thành phần thiết yếu để công trình vận hành.

Phát triển dây cáp điện bền vững đòi hỏi nhà sản xuất đổi mới vật liệu theo hướng tăng độ bền, khả năng tái chế, sử dụng nguyên liệu tái chế như đồng, kết hợp với cải tiến quy trình sản xuất nhằm tiết kiệm năng lượng, nước, giảm phế liệu và kiểm soát phát thải. Những yêu cầu này đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn về công nghệ, thiết bị và năng lực nghiên cứu, nên chưa nhiều doanh nghiệp dây cáp điện Việt Nam theo đuổi.

Trong lĩnh vực này, CADIVI là một trong những doanh nghiệp đi đầu khi ra mắt nhóm sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khoẻ từ năm 2024, gồm dây điện dân dụng không chì (LF) và dây cáp điện chậm cháy, ít khói, không halogen (LSHF). Các dòng sản phẩm này có những đặc tính được chú trọng khi chọn vật liệu điện cho nhà ở, công trình công cộng, thương mại, nhà xưởng, phù hợp với định hướng phát triển công trình xanh.

CADIVI giới thiệu nhóm dây cáp điện LF và LSHF tại một sự kiện.

Hai nhóm sản phẩm dây cáp điện CADIVI đạt chứng nhận sản phẩm xanh SGBP cấp độ cao nhất

Để xác thực các đặc tính xanh, sản phẩm dây cáp điện cần được đánh giá theo các tiêu chí cụ thể bởi tổ chức độc lập. Trong đó, Singapore Green Building Product (SGBP), do Hội đồng Công trình xanh Singapore (SGBC) quản lý, là một trong những chương trình đánh giá sản phẩm xanh uy tín tại khu vực.

SGBP xếp hạng sản phẩm theo thang từ 1 đến 4 “ticks”, cao nhất là cấp độ dẫn đầu (leader). Sản phẩm đạt chứng nhận có thể được tính điểm trong hệ thống Green Mark của Singapore và được chấp nhận trong hệ thống LOTUS tại Việt Nam.

Năm 2026, hai nhóm sản phẩm LF và LSHF của CADIVI đạt chứng nhận SGBP cấp độ dẫn đầu (leader) theo bộ tiêu chí mới, với các yêu cầu chặt chẽ hơn về chất lượng, môi trường và tính bền vững. Việc đánh giá không chỉ dừng lại ở thành phẩm mà còn xem xét toàn diện các khía cạnh trong vòng đời sản phẩm, từ sản xuất, sử dụng đến thải bỏ theo các tiêu chí khoa học - kỹ thuật.

CADIVI nhận chứng nhận SGBP cấp dẫn đầu cho hai nhóm sản phẩm LF và LSHF.

Để đáp ứng những yêu cầu này, doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, tối ưu việc sử dụng năng lượng và nước trong sản xuất, đồng thời có phương án xử lý sản phẩm sau khi hết vòng đời. Quá trình này đòi hỏi sự đầu tư bài bản và nhất quán, thể hiện cam kết của CADIVI về chuyển đổi xanh trong sản xuất và cung cấp những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

Chứng nhận SGBP cấp dẫn đầu là sự ghi nhận quá trình nghiên cứu, đầu tư và hoàn thiện sản phẩm của CADIVI. Kết quả này góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của CADIVI trong ngành dây cáp điện tại Việt Nam và mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật và môi trường.

Khi phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu, sức cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất vật liệu không chỉ nằm ở giá thành mà còn ở chất lượng, độ an toàn, trách nhiệm môi trường và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh quốc tế. Trong bối cảnh các lựa chọn dây cáp điện xanh sản xuất trong nước còn hạn chế, hai nhóm sản phẩm LF và LSHF đạt chứng nhận SGBP cấp độ dẫn đầu của CADIVI mang đến thêm lựa chọn tin cậy cho chủ đầu tư và người tiêu dùng, qua đó góp phần đưa doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công trình xanh toàn cầu.