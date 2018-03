Đẩy bạn gái ngã tử vong, người đàn ông uống thuốc tự tử

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Ba Đình tổ chức điều tra vụ án 'cố ý gây thương tích dẫn đến chết người'.

Sự việc được làm rõ, đêm 19-3, đối tượng Phan Văn Chung (41 tuổi, trú tại tổ 15, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng chị Nguyễn Thị M. Ph (44 tuổi, là bạn gái của Chung, hiện thuê trọ tại cụm 5, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Sau khi cùng đi ăn tối với nhau, trên đường về nơi trọ, Chung và chị Ph. xảy ra to tiếng. Chung đã đánh và đẩy ngã chị Ph. xuống đường rồi bỏ đi về nhà.

Chị Ph. sau đó đã tự đi về nơi trọ và khóa cửa phòng đi ngủ. Đến 10h ngày 20-3, một người thuê cùng khu trọ với chị Ph. có việc đến gõ cửa gọi chị nhưng không thấy trả lời. Vì vậy, người này đã báo Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội đến phá cửa vào phòng ngủ thì phát hiện chị Ph. đã chết.

Công an quận Ba Đình cùng với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và xác định, chị Ph. chết do chấn thương sọ não, tụ máu trong não.

Sau khi nghe được thông tin chị Ph. đã chết, Chung đã mua thuốc diệt cỏ về tự tử, nhưng được phát hiện cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Chung hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đối tượng Chung. Ảnh do cơ quan Công an cung cấp.

Vụ án đang được Công an quận Ba Đình và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Đào Minh Khoa