Dawn ký hợp đồng với công ty giải trí mới thành lập SISO Entertainment, trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty

Ngày 27/10, SISO Entertainment chính thức tuyên bố ra mắt và tiết lộ DAWN đã gia nhập công ty với tư cách nghệ sĩ đầu tiên. Công ty sẽ chịu trách nhiệm quản lý toàn diện cho Dawn, hỗ trợ sản xuất album, lên kế hoạch nội dung và các hoạt động của anh ấy cả trong và ngoài Hàn Quốc.

Ảnh: Siso Entertainment

SISO Entertainment được thành lập bởi một nhóm các nhà sáng tạo hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, hình ảnh và nội dung. Công ty tự mô tả mình là một studio sáng tạo kiêm công ty quản lý nghệ sĩ.

Bên cạnh quản lý nghệ sĩ, công ty dự định mở rộng sang các lĩnh vực lập kế hoạch và sản xuất album, tuyển chọn nghệ sĩ (A&R), đạo diễn hình ảnh và quản lý toàn cầu. Sản xuất âm nhạc và nội dung cho các nghệ sĩ và công ty bên ngoài cũng là một phần hoạt động kinh doanh của công ty.

Hiện tại, công ty đang thực hiện các dự án sáng tạo với các nhà sản xuất, nhà thiết kế và các chuyên gia khác, đồng thời tham gia sản xuất album cho các nghệ sĩ bên ngoài.

SISO Entertainment cho biết, mục tiêu chính của họ là tạo ra một môi trường ổn định để các nghệ sĩ có thể tập trung vào công việc sáng tạo của mình. Cái tên 'SISO' mang ý nghĩa về sự phát triển song hành của một nghệ sĩ và một công ty, đồng thời duy trì sự cân bằng cho nhau.

Giám đốc điều hành của SISO Entertainment cho biết: "Tôi muốn là người giữ cân bằng bên cạnh các nghệ sĩ, để họ có thể làm việc với con người thật của mình. Tôi sẽ luôn sát cánh cùng DAWN để bước đi đầu tiên này của chúng ta sẽ trở thành một hành trình dài lâu. Hãy cùng chờ đón DAWN khi được tự do thực hiện những tác phẩm sáng tạo mới trong công ty SISO Entertainment".

Dawn có kế hoạch tiếp tục hoạt động tích cực với tư cách là một ca sĩ-nhạc sĩ và nhà sản xuất. Dawn, tên thật là Kim Hyo Jong, sinh năm 1994, từng được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc nam PENTAGON trước khi hoạt động solo.

Anh gây chú ý nhờ phong cách âm nhạc cá tính, hình ảnh độc đáo và khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ cũng từng thu hút sự quan tâm của công chúng qua mối tình với nữ ca sĩ HyunA.