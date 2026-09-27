David tỏa sáng sớm, Canada hạ gục Chile trên sân BMO Field

📊 Xem thống kê chi tiết trận Canada 1-0 Chile: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Canada1 - 0ChileKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Canada tiếp đón Chile.

12'J. David mở tỷ số sớm cho Canada

Phút 12, đón đường kiến tạo thuận lợi từ C. Larin, tiền đạo J. David dứt điểm chuẩn xác đưa Canada vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế lớn ngay tại BMO Field.

13'Canada kiểm soát bóng áp đảo sau bàn mở tỷ số

Sau khi sớm vươn lên dẫn trước 1-0, Canada tiếp tục nắm giữ thế chủ động trên sân khi kiểm soát bóng tới 61% - 39% so với Chile. Đại diện Nam Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận và buộc phải phạm lỗi 0 - 3 để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

25'Canada kiểm soát thế trận sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến ưu thế rõ rệt nghiêng về phía Canada với thời lượng kiểm soát bóng 58% - 42%. Đội bóng đang dẫn 1-0 liên tục vây hãm và đã tung ra 5 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), khiến hàng thủ Chile phải liên tục chống đỡ vất vả.

29'G. Suazo nhận thẻ vàng

Phút 29, hậu vệ G. Suazo bên phía Chile phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, Chile gặp thêm nhiều khó khăn khi phải kiềm tỏa các pha tấn công của đội chủ nhà trên sân BMO Field.

35'Thảm họa ập xuống, L. Cepeda nhận thẻ đỏ rời sân

Phút 35, khó khăn càng thêm chồng chất với Chile khi L. Cepeda phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Đang bị Canada dẫn 1-0 và trước đó G. Suazo đã nhận thẻ vàng, việc chỉ còn thi đấu với 10 người khiến đại diện Nam Mỹ rơi vào thế trận vô cùng bất lợi.

37'Canada duy trì thế trận nhỉnh hơn

Tiến về những phút cuối hiệp một, Canada vẫn kiểm soát tốt tình hình với thời lượng cầm bóng 52% - 48% cùng lợi thế dẫn 1-0. Đội bóng Bắc Mỹ cũng nhỉnh hơn về độ hiệu quả khi tung ra 5 - 3 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 2), buộc Chile phải nỗ lực tranh chấp và phạm lỗi tới 5 - 8 lần.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Canada duy trì thế trận nhỉnh hơn

Bước sang đầu hiệp hai, Canada tiếp tục nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 53% - 47% trước Chile. Đội bóng áo đỏ không chỉ bảo toàn cách biệt 1-0 mà còn nhỉnh hơn về số pha hãm thành khi dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), khiến Chile gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

50'G. Suazo nhận thẻ vàng thứ hai

Phút 50, G. Suazo bên phía Chile phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Do đã dính một thẻ vàng trước đó ở phút 29, cầu thủ này buộc phải rời sân với tấm thẻ đỏ gián tiếp, khiến đội bóng rơi vào thế muôn vàn khó khăn khi đang bị Canada dẫn trước 1-0.

50'G. Suazo nhận thẻ đỏ, Chile chỉ còn chín người

Phút 50, G. Suazo nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân sau tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Đang bị Canada dẫn trước 1-0 và trước đó L. Cepeda cũng đã bị truất quyền thi đấu ở phút 35, tổn thất lực lượng này khiến Chile rơi vào thế cực kỳ khó khăn.

52'Chile tăng cường nhân sự, D. Ulloa vào sân

Phút 52, bên phía Chile có sự điều chỉnh nhân sự khi D. Ulloa được tung vào sân để thế chỗ cho M. Nunez. Đội khách đang nỗ lực ổn định lại đội hình sau những tổn thất lớn về mặt quân số trên sân BMO Field.

61'Canada duy trì thế trận chặt chẽ

Bước sang phút 61, Canada vẫn duy trì sự chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng nhỉnh hơn 53% - 47% trước Chile. Đội bóng áo đỏ không chỉ bảo toàn cách biệt 1-0 mà còn tạo ra sức ép tốt hơn với thông số dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), khiến Chile liên tục rơi vào thế bế tắc.

62'Chile tiếp tục điều chỉnh nhân sự

Phút 62, Chile thực hiện sự thay đổi người khi F. Loyola được tung vào sân để trám vị trí của V. Pizarro. Đang bị Canada dẫn 1-0 và phải chơi thiếu tới hai người sau các tấm thẻ đỏ của L. Cepeda và G. Suazo, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội đảo ngược tình thế.

62'Chile tăng cường nhân sự giữa thế thiếu người

Phút 62, Chile tiến hành điều chỉnh đội hình khi R. Echeverria được tung vào sân thay thế cho C. Perez. Đang bị dẫn trước 0-1 và chịu tổn thất nặng nề về quân số sau các tấm thẻ đỏ của L. Cepeda và G. Suazo, đại diện Nam Mỹ buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm giữ cự ly đội hình trước Canada.

62'Chile điều chỉnh nhân sự ở phút 62

Phút 62, ban huấn luyện Chile quyết định đưa M. Gutierrez vào sân thế chỗ cho G. Tapia. Đội bóng Nam Mỹ buộc phải có những tính toán lại về mặt nhân sự trong thế trận đầy bất lợi khi chỉ còn thi đấu thiếu người trên sân BMO Field.

63'Canada làm mới tuyến giữa ở phút 63

Phút 63, Canada thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Eustaquio được tung vào sân thay thế cho N. Saliba. Đang dẫn trước 1-0 lại chơi hơn người, đội chủ nhà có thể muốn kiểm soát chặt chẽ khu trung tuyến để bảo toàn lợi thế.

63'Canada điều chỉnh hàng công ở phút 63

Phút 63, Canada tiến hành thay đổi nhân sự khi P. David được tung vào sân để trám vị trí của J. David. Nắm lợi thế dẫn trước 1-0 cùng ưu thế chơi hơn người, đội chủ nhà tiếp tục làm mới các phương án tấn công nhằm duy trì sức ép.

63'Canada làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 63, Canada thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Ivanisevic được tung vào sân thế chỗ R. Priso. Đang dẫn trước 1-0 và có lợi thế lớn về quân số, đội chủ nhà có lý do để làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

63'Canada làm mới hàng công với L. Millar

Phút 63, Canada tiến hành điều chỉnh nhân sự khi L. Millar được tung vào sân thế chỗ J. Shaffelburg. Đang dẫn trước 1-0 và chơi hơn tới hai người sau các tấm thẻ đỏ của L. Cepeda cùng G. Suazo bên phía Chile, đội chủ nhà tiếp tục tăng cường sự tươi mới cho các phương án tấn công.

72'C. Larin nhận thẻ vàng ở phút 72

Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Larin sau một tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 1-0 trên sân BMO Field, Canada vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa ở những phút cuối trận.

73'Canada duy trì thế trận chặt chẽ

Bước sang phút 73, Canada vẫn đang chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 53% - 47%. Chile nỗ lực dâng cao nhưng tỏ ra bế tắc trước khối phòng ngự kỷ luật, khi tổng số pha dứt điểm của hai đội vẫn dừng ở mức khiêm tốn 5 - 3 (trúng đích 3 - 2).

76'Canada điều chỉnh nhân sự ở phút 76

Phút 76, phía Canada đưa J. Knight-Lebel vào sân để thế chỗ cho L. De Fougerolles. Đang dẫn trước 1-0 cùng lợi thế vượt trội về quân số, đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận trong những phút cuối.

76'Canada làm mới hàng công

Phút 76, Canada thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi J. Russell-Rowe được tung vào sân thế chỗ C. Larin. Trong bối cảnh đang dẫn 1-0 và nắm lợi thế lớn về quân số, đội chủ nhà muốn duy trì sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng nhằm định đoạt trận đấu.

76'Canada điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 76, Canada tiến hành thay người khi J. Hoilett được tung vào sân để trám vị trí của T. Buchanan. Đội chủ nhà làm mới tuyến trên nhằm duy trì áp lực trong bối cảnh đang dẫn 1-0 và chơi hơn người trên sân BMO Field.

76'Chile tiếp tục điều chỉnh nhân sự ở phút 76

Phút 76, Chile có sự thay đổi người tiếp theo khi F. Salinas được tung vào sân để thế chỗ cho F. Faundez. Việc bổ sung nhân sự mới là giải pháp cần thiết của đại diện Nam Mỹ để củng cố lại đội hình trong thế thiếu người.

76'Chile tung B. Brereton Diaz vào sân

Phút 76, Chile tiến hành điều chỉnh nhân sự khi B. Brereton Diaz được tung vào sân để thế chỗ cho D. Osorio. Đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên hàng công trong bối cảnh gặp vô vàn bất lợi về quân số.

81'J. Knight-Lebel nhận thẻ vàng ở phút 81

Phút 81, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Knight-Lebel bên phía Canada sau một pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt lên bóng của đối phương. Dù đang dẫn 1-0 và chơi hơn người trên sân BMO Field, đội chủ nhà vẫn phải rất cảnh giác trong những phút cuối trận.

85'Canada bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 85, Canada vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 53% - 47% cùng tỷ số 1-0 đang nghiêng về phía mình. Trận đấu diễn ra giằng co khi số pha dứt điểm trúng đích chỉ dừng lại ở mức 3 - 2, trong khi Chile gặp nhiều bế tắc khi đã có tới 3 lần rơi vào bẫy việt vị.

88'Canada điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 88, Canada thực hiện sự thay đổi người khi R. Chukwu được tung vào sân thế chỗ N. Sigur. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt 1-0 trước đối thủ trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+4'P. David nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+4', tiền đạo P. David của Canada phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-0 trước Chile khi trận đấu trôi dần về những giây cuối cùng.

KTKết thúc: Canada 1-0 Chile

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 08:14 27/09/2026

Màn chạm trán giữa Canada và Chile trong khuôn khổ loạt trận giao hữu ĐTQG (Friendlies) diễn ra vào lúc 06h00 ngày 27/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng về mặt chuyên môn cho cả hai đội tuyển. Không đặt nặng áp lực điểm số tại các giải đấu chính thức, cuộc so tài này là dịp lý tưởng để các huấn luyện viên tiến hành thử nghiệm hệ thống chiến thuật và đánh giá khả năng thích ứng của các tuyến trước các trường phái bóng đá khác nhau.

Sự kiên định và phong độ ổn định của Canada

Bước vào trận đấu tới, Canada đang nắm giữ tinh thần thi đấu rất tích cực nhờ chuỗi kết quả khả quan thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội tuyển đến từ khu vực Bắc Mỹ duy trì thành tích bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Sự ổn định này phản ánh lối chơi kỷ luật và khả năng duy trì cự ly đội hình tương đối chặt chẽ, giúp họ luôn đứng vững trước các thời điểm then chốt của trận đấu.

Điểm đáng lưu ý trong chuỗi trận của Canada là tính bền bỉ. Việc không để thua trận nào trong 5 lần xuất quân gần nhất giúp họ có được sự tự tin rõ rệt. Dù đối diện với những thế trận khó khăn, đoàn quân áo đỏ vẫn biết cách chắt chiu từng khoảnh khắc để giành về những kết quả có lợi hoặc ít nhất là giữ lại một trận hòa. Trận giao hữu lần này sẽ là bài kiểm tra xác đáng cho bản lĩnh và tính tổ chức lối chơi mà họ đã dày công xây dựng.

Sự thiếu ổn định trong phong độ của Chile

Ở bên kia chiến tuyến, Chile lại mang đến bộ mặt có phần thất thường hơn qua những màn trình diễn gần đây. Đội bóng Nam Mỹ ghi nhận 1 trận thua và 1 trận thắng trong 2 trận đấu gần nhất. Kết quả đan xen này cho thấy sự thiếu ổn định trong việc duy trì hiệu suất thi đấu đỉnh cao giữa các trận đấu liên tiếp.

Lối đá kỹ thuật và giàu tính ngẫu hứng vốn là đặc trưng của bóng đá Chile, tuy nhiên việc chưa tìm được nhịp điệu thi đấu ổn định có thể khiến họ gặp khó khăn khi đụng độ những tập thể chơi có tổ chức và giàu tính kỷ luật. Chuyến xuất quân lần này đòi hỏi đại diện Nam Mỹ phải gia tăng mức độ tập trung, cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu và hạn chế tối đa các sai số từng khiến họ phải nhận thất bại trong chuỗi trận vừa qua.

Cán cân đối đầu và góc nhìn chiến thuật

Lịch sử chạm trán gần nhất giữa Canada và Chile ghi nhận một kết quả bất phân thắng bại, khi lần gặp duy nhất giữa hai đội khép lại với kết quả hòa (Canada thắng 0, hòa 1 và Chile thắng 0). Dữ liệu này cho thấy khoảng cách trình độ giữa đôi bên ở những cuộc đối đầu trực tiếp là không đáng kể, và trận tái đấu sắp tới nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra với thế trận giằng co tương tự.

Về mặt chiến thuật, đây là màn đọ sức thú vị giữa nền tảng thể lực, tính kỷ luật của Canada và tư duy chơi bóng linh hoạt của Chile. Với tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu quốc tế, đôi bên nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng, ưu tiên việc giữ vững cấu trúc đội hình trước khi tìm kiếm sơ hở nơi hàng phòng ngự đối phương. Nhìn chung, sự nhỉnh hơn về độ ổn định phong độ giúp Canada có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Chile cần sớm tìm lại sự liền mạch trong lối chơi nếu muốn chiếm lĩnh thế trận.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)